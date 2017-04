Del doblete al vacío, jugarse el año a ocho o nueve partidos

El Real Madrid tuvo el domingo el título de la Liga en el bolsillo durante muchos minutos, pero el gol agónico de Messi en el clásico ante el Barcelona destrozó los planes del conjunto blanco, que se jugará ahora la temporada en ocho o, con suerte, nueve partidos.

Si en agosto de 2016 alguien le hubiera dicho a un hincha del Real Madrid que el equipo de Zidane llegaría al 24 de abril dependiendo de sí mismo en la Liga y clasificado para las semifinales de la Champions, habría firmado seguro. Pero lo cierto es que el domingo dejó escapar una oportunidad de oro para abrochar el campeonato doméstico.

Lo que le espera al Real Madrid en las próximas semanas va desde un posible doblete al vacío. Ocho encuentros -nueve, si llega a la final de la Liga de Campeones- para conseguir dos títulos, levantar uno o quedarse en blanco.

"Esto no cambia nada. La Liga depende de nosotros y vamos a seguir adelante", afirmó Zidane. "A lo mejor va a haber mucha más Liga, pero no va a cambiar el hecho de que depende de nosotros todavía. Era una ocasión para sumar tres puntos, pero no para sentenciar la Liga".

Los de Zidane jugarán mañana fuera de casa ante el Deportivo y el sábado recibirán al Valencia en las dos próximas jornadas. Después viajarán a Granada el 6 de mayo, recibirán al Sevilla el fin de semana del 13 y 14 y cerrarán la temporada en el campo de Málaga el 20 o 21. Y aún está por fijarse la fecha del partido aplazado ante el Celta, pero todo apunta al 17 de mayo. No hay otra fecha.

Seis partidos en los que el Madrid podría incluso permitirse un empate. En caso de ganar cinco y empatar uno, los blancos serían campeones sin importar lo que haga el Barcelona. Pero mientras el Barcelona puede centrar todos sus esfuerzos en la Liga, pues la final de la Copa ante el Alavés se jugará el 27 de mayo, el Real Madrid tendrá una durísima eliminatoria de Champions ante el Atlético de Madrid.

El conjunto de Simeone visitará el Bernabéu el 2 de mayo y recibirá a los blancos el 10 en la vuelta. En los últimos tres cruces europeos se impuso el Real Madrid, pero siempre por la mínima. En el esfuerzo está el peligro para la Liga.