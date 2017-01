"El dolor era insoportable"

Nicolás Almagro negó que hubiera jugado la primera ronda del Abierto de Australia por los 50.000 dólares australianos que se embolsó de premio tras retirarse lesionado después de apenas 23 minutos en la pista.

"He sido top ten y he ganado más de diez millones de dólares a lo largo de mi carrera. No he jugado por 50.000", aseguró el que llegó a ser número nueve del ranking en 2011, actualmente número 42 de la lista.

El murciano se retiró cuando perdía por 4-0 ante el francés Jeremy Chardy. Simplemente por salir a jugar, los tenistas ya reciben el premio monetario correspondiente a cada ronda. Los eliminados en primera ronda reciben este año 50.000 dólares australianos (37.340 dólares americanos). Así, el español se llevó 12.500 dólares locales por cada juego o 2.173,9 por cada minuto en la pista.

El ex doblista australiano Todd Woodbridge, campeón de 16 Grand Slam y ahora comentarista, criticó la actitud de Almagro. "Abandona la pista por lesión. Hay que hacerse algunas preguntas. ¿Salió simplemente por el premio? Quizás habría sido una oportunidad para otro jugador al que la organización podría haber invitado", indicó.

Almagro rechazó cualquier tipo de insinuación. "Desde Doha tengo una triple rotura, en el sóleo, en el gemelo y en la inserción de la rodilla. Me sentía preparado para jugar, pero en el segundo juego me apareció el dolor y se hizo insoportable. Ahora tendré que estar entre seis y ocho semanas parado", explicó el tenista de 31 años. "Pero dicen que el tiempo cura las heridas", añadió.

Más tarde, en un mensaje en su cuenta de Twitter, volvió a defenderse y aseguró que a lo largo de su carrera la única motivación que tuvo para jugar fue deportiva. "A día de hoy, y en mis 15 años de carrera, he jugado por pura ambición de ganar. Además, y puesto que estoy esperando que nazca mi primer hijo para febrero, en la siguiente gira faltaré a varios torneos, por lo que para mí era muy importante tratar de conseguir algún punto. Por eso jugué, como he jugado en muchas ocasiones en mi carrera, con dolor", apuntó el jugador.