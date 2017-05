"El equipo ahora cree que es posible"

Mañana se juega el Betis Energía Plus la temporada. No depende de sí mismo y puede que, aun ganando en el Martín Carpena, no sea suficiente para lograr la permanencia porque el equipo depende de que pierda el Zaragoza, en casa, ante el Estudiantes.

Paso a paso, ya que "al menos una parte sí depende de lo que haga el Betis", apuntó Alejandro Martínez, técnico del conjunto verdiblanco, que añadió que "el otro resultado no nos debe preocupar hasta que acabe el partido de Málaga". "Lo que no podemos controlar hay que sacarlo de nuestras cabezas", matizó el preparador catalán, consciente de que "para el Unicaja ganar también es importante y para Plaza todos los encuentros cuentan".

En el duelo en la capital costasoleña no caben miedos y Martínez reconoció que "los jugadores saben lo que hay en juego y las consecuencias que puede tener una derrota , así que todos están preparados para mejorar incluso las prestaciones del otro día".

Lo primero, ganar en Málaga, es difícil, pero el técnico tiene claro por donde pasan las opciones de los suyos. "Controlar el rebote defensivo, porque el Unicaja es el equipo que más carga el rebote ofensivo con hasta tres y cuatro jugadores, y luego la defensa uno contra uno, pues hombres como Nedovic, Lafayette o Fogg son jugadores que en el primer paso son capaces de generar superioridad", explicó el entrenador en referencia a lo que pasó con McConnell hace una semana, antes de destacar el apoyo de la afición: "No podemos pedirle más a la gente. Ya van tres autobuses y eso seguro que nos ayuda. Se ha creado un clima necesario para creer. El equipo cree que puede ganar y ver a gente allí con nosotros es una motivación extra. De haber vencido Zaragoza el miércoles este choque ya sería intrascendente. Ahora todos tenemos ese ánimo de que aún es posible, aunque es difícil. A ver si empuja más la Virgen del Pilar o la Macarena", bromeó.

Martínez incidió en la necesidad de que los pívots sumen más puntos -"sería ideal que anotasen más"-, "pero lo importante es el equilibrio con el juego exterior y tenemos otros jugadores con puntos en sus manos como DeVries, Lockett o Stojanovski". "Con todo, no nos conviene un partido de ida y vuelta y correr como pollos sin cabeza", apuntó.

Sobre el futuro, el técnico señalo que "en caso de descenso deportivo" no tiene contrato y "será el club el que decida". "Los objetivos de una temporada se ganan de junio a septiembre, no de octubre a mayo. No es una ciencia exacta, pero lo normal es que un buen trabajo tenga resultados. En Tenerife tuve continuidad y Sevilla y el Betis forman un proyecto interesante para cualquiera con una afición fiel y una directiva que trabaja bien".