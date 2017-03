A la espera de los refuerzos

Después del obligado descanso por la disputa de la Copa del Rey, el Betis Energía Plus suma un segundo parón liguero casi consecutivo, en esta ocasión condicionado por el calendario de una competición integrada por un número impar de equipos. Mientras los béticos aguardan el fin de semana de descanso, la planta noble del club no descansa a la hora de rastrear el mercado con el objetivo de reforzar la plantilla. Y la llegada no de uno sino de dos jugadores será inminente.

Varias son las flaquezas evidenciadas hasta la fecha por una plantilla, la bética, confeccionada en los últimos instantes del periodo del mercado veraniego, realizado a contrarreloj. De un lado está la falta de un director de juego puro y, del otro, un interior que fortifique la pintura, principalmente en su faceta defensiva.

Los números cantan. Después de 21 jornadas disputadas, el equipo bético cierra la tabla en el número de asistencias. Los de Zan Tabak, que no son tampoco un prodigio en el capítulo ofensivo, promedian poco más de 10 asistencias por encuentro, más de ocho menos que quien encabeza esta tabla, el Real Madrid (18,6 por choque). Y no son las cualidades de pasador precisamente las virtudes de los dos bases de la plantilla. El corte de Chery, por sus características, podría adecuarse más a la de un escolta -buen tiro, atención a los rebotes, rapidez en las transiciones...-, mientras que Radicevic, más uno que el estadounidense, se queda demasiado solo para asumir todo el trabajo de la dirección.

También echa en falta la plantilla un cuatro fuerte y corpulento capaz de frenar a los rivales de esas características y ayudar igualmente en el apartado reboteador. Ni Nachbar ni Milosevic encajan en ese retrato robot que persigue en estos momentos el club para asegurar las 12 victorias marcadas como meta de la temporada.

En tanto aterricen en Sevilla los dos nuevos jugadores, que serán un hecho en los próximos días si no horas, el club anunció ayer que el equipo disputará el choque ante el Gran Canaria, el domingo 12 de marzo, con una camiseta que recordará el partido número 1.000 del club en la ACB.