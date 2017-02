Daniel Hierrezuelo, Francisco José Araña y Aliaga serán los colegiados que dirijan el partido del domingo entre el UCAM Murcia y el Betis Energía Plus. La historia no iría más allá del simple dato de apuntar los árbitros designados si los dos primeros no hubiesen sido los protagonistas de la jugada de la Copa del Rey: el campo atrás de Llull ante el Andorra.

Se da la circunstancia, además, de que ninguno de los dos conjuntos conoce la victoria con Hierrezuelo en la pista. Tres tropiezos para cada uno, en el caso del cuadro sevillano en los dos duelos frente al Manresa y contra el Fuenlabrada en casa. Tras ese partido precisamente el club hispalense elevó una protesta a la ACB por los arbitrajes sufridos, aunque fue Anna Cardús el centro de las iras en aquella ocasión. Tampoco conocen el triunfo los de Tabak con Araña (dos derrotas ante el Barcelona y el Baskonia), mientras que el Murcia ganó un partido y perdió otro con él.

Y tampoco ganó el Betis con Aliaga, que sólo ha estado presente en uno de los 20 partidos del cuadro hispalense esta temporada. Fuel el de la segunda jornada en San Pablo ante el Manresa, por lo que los precedentes no son nada buenos para un Betis que se juega mucho en Murcia. Eso sí, las estadísticas están para romperlas.