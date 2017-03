No hay finales, pero el partido de Fuenlabrada está marcado

Todos coinciden en el diagnóstico, el problema es hacer que el tratamiento funcione. Lleva dias diciendo Tabak que el problema del equipo es más mental que de juego y en ese aspecto ahondó Javi Carrasco, asistente del balcánico, para quien es fundamental para salir del bache lograr un triunfo que haga que todo se vea desde un punto de vista diferente.

"Estamos preocupados. Decir lo contario sería negar una obviedad porque son muchas derrotas seguidas y la situación es difícil, pero confiamos en sacar esto adelante. No se puede mirar a otro lado. Nos hemos reunido todos, jugadores y técnicos. Hay que aceptar que hay cosas que no se están haciendo bien y trabajar el aspecto psicológico. Cuando te metes en una dinámica así la confianza es muy importante y no debemos mirar atrás para lamentarse, sólo para corregir errores", señaló el técnico en Radio Marca Sevilla.

La clave es lograr el ansiado triunfo revitalizador y ante el Fuenlabrada es vital ganar. "Quedan 10 partidos, que no son pocos, y los dos primeros ante rivales directos. Tenemos que hacer todo lo posible por sacarlos adelante, aun sabiendo que serán dos batallas muy duras. Quizá este año la salvavión esté más barata, pero no pensamos en eso. Sólo en sacar adelante el partido ante el Fuenlabrada", indicó.