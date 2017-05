El futuro comienza a cocerse en la asamblea de la ACB

Liga de 16 o liga de 18. Es una de las claves de las que el Betis Energía Plus debe estar pendiente para conocer su futuro. De ello puede depender que, después de descender deportivamente, tenga la posibilidad de mantenerse en la ACB, en lo que sería su temporada vigésima novena de manera consecutiva, o esté abocado a jugar en la LEB Oro.

Si no ocurre nada extraño la asamblea extraordinaria de la ACB de mañana debe ratificar el recurso a la resolución negativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra el canon y el fondo de garantías de ascensos y descensos, con lo que se obtendrían medidas cautelares para mantenerlo e impedir, probablemente, que algún conjunto pueda subir. En este caso habrá que tener un ojo en el Breogán, que sí tiene abonado el canon y lleva años pugnando por el ascenso. De momento en las semifinales del play off va 0-2 perdiendo ante el Burgos (no el Tizona, que logró tres ascensos seguidos sin poder ejecutarlos, sino el Miraflores), que ayer volvió a ganar a domicilio por 79-88 pese a los dos triples con los que el ex cajista Franch (ahora en el Breogán) forzó la prórroga.

Sin embargo, la guerra, de momento, es otra: 18 ó 16 conjuntos. Los clubes de Euroliga, incluido el Unicaja, quieren rebajar el número de encuentros en la competición española para abordar la exigente Euroliga, que con el formato de todos contra todos ha aumentado el número de encuentros. El resto de clubes no está de acuerdo con ello, ya que para la mayoría la competición acabaría a principios de mayo o finales de abril, y proponían la reducción de los play off. Pero Movistar, operador televisivo de la liga y que pone una importante cantidad de dinero sobre la mesa, no está dispuesto a ello, ya que son en las eliminatorias por el título cuando más interés suscitan los partidos para la televisión.

Seguramente en la asamblea de mañana sea un asunto a debatir si los grandes (Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Unicaja) no se levantan y dejan la reunión como hizo en la anterior jornada de trabajo de la ACB, en la que amenazaron con abandonar la liga y crear una propia. No parece que esto vaya a pasar en ningún escenario real. Eso sí, una reducción de la liga parece una opción viable y sí es así el Betis quedaría a expensas de que no hubiese ascensos por sexta campaña seguida.