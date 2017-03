El futuro de un plantel que es una gran familia

Pese a desenvolverse bien en pareja, como ha demostrado un par de veces tanto temporada con en las anteriores, la gran pasión de Alejandro es el individual. "Es lo que me da la vida, lo que más de gusta y me anima a mejorar", afirma. Y aunque el joven es consciente de que competir en los partidos más importantes aún no es siempre posible, confía en seguir estando disponible para su entrenador y demostrar en cada ocasión de que disponga que no sólo forma parte del presente, sino también del futuro de la entidad rinconera.

"Llevamos un par de años que se nos resiste. En el vestuario antes preferíamos hablar del 12+1, por aquello de la mala suerte, pero es un tontería. Si no lo hemos conseguido antes es porque no nos han salido las cosas como queríamos, no porque sea el número 13", explica el joven, de 20 años.

Un año complicado que necesita tener un final feliz

Alejandro Ramírez no ha tenido una temporada fácil. A sus obligaciones como estudiante del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte sumó horas de trabajo en Decathlon. A esto debía unir el coger un tren casi todas las tardes rumbo a San José de La Rinconada para poder entrenarse. "Llevarlo todo para adelante se me hizo muy difícil al principio. No sólo me desgastaba físicamente, también a nivel psicológico", se sincera. Y por si fuera poco, hace unos meses sufrió una rotura de grado II en el gemelo, de la que, afortunadamente, ya se recuperó. "No es la primera lesión que tengo, pero sí es de la que más me ha costado reponerme y sentirme de nuevo con confianza para jugar", añade el sevillano. "No he podido disfrutar de este año todo lo que hubiera querido, y ojalá terminase con final feliz, pero está difícil", concluye.