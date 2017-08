La guerra continúa

El Barcelona no dará al Paris Saint-Germain el certificado de transferencia internacional para que Neymar pueda jugar con el conjunto francés hasta que no cobre los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión.

Fuentes oficiales del club catalán confirmaron que el banco todavía no ha certificado la liquidez del talón de 222 millones con los que el PSG compró la libertad de Neymar hace ya una semana.

Ya entonces, el Barcelona avisó a los representantes legales de la entidad parisina que el transfer del jugador se demoraría hasta que pudieran disponer de ese dinero.

Por tanto, hasta que el Barça no cuente con la liquidez de ese cheque en su cuenta, no dará luz verde a la Real Federación Española de Fútbol para que envíe la transferencia internacional de Neymar.

El brasileño no pudo debutar con el PSG el fin de semana pasado en la primera jornada de la Ligue 1, en la que su nuevo equipo venció al Amiens (2-0), aunque confía en hacerlo en la segunda jornada del campeonato, es decir, el próximo domingo en casa del Guingamp.

Pero no es el transfer el único asunto que mantiene enfrentados al Barcelona y Neymar. Y es que, según el portal GloboEsporte, el jugador se está preparando para demandar a su ex equipo ante la FIFA a cuenta del pago de una prima de 26 millones de euros no cobrada.

La disputa es por la prima acordada en la renovación de Neymar en octubre de 2016 y que el Barcelona se niega ahora a pagar tras la turbulenta salida del brasileño la semana pasada.

"El astro se prepara para enfrentar al Barcelona en los tribunales", publicó GloboEsporte. "La disputa puede llegar a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA la próxima semana si no se encuentra una solución amistosa", aseguró el portal brasileño, aunque sin revelar sus fuentes. "Neymar notificó a su ex club para que el pago sea hecho", sostuvo el medio.

El club catalán se negaba a dejar marchar a su estrella, y los dirigentes del club y el padre del jugador, que actúa como su representante, intercambiaron acusaciones en los últimos días.

Aunque el depósito de 26 millones de euros por la prima de renovación del jugador fue hecho, el Barcelona bloqueó su liberación, alegando que Neymar no cumplió con las condiciones acordadas al respecto en su último contrato.

Lo cierto es que la entidad azulgrana optó, días antes de que se conociese la marcha de Neymar, por depositar esos 26 millones de euros ante notario. Así lo confirmaron varios directivos del club, quienes aseguraron que si el jugador elegía cumplir su contrato el dinero le sería transferido de inmediato.

Pero como Neymar decidió rescindir unilateralmente su contrato e irse al PSG, en contra del deseo del Barça, el club catalán recuperó esa cantidad y anunció su decisión de no abonársela al futbolista bajo ningún concepto.