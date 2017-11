La historia detrás del gol del ascenso

Pero antes de que el curso finalice tocará vivir dos esperados derbis, el primero, casualidades del calendario, el primer fin de semana de enero -podría coincidir con el día de Reyes-, y, aunque aún es pronto para pensar en ello, las ganas ya empiezan a palparse en el ambiente: "Derbi es una palabra que sólo un sevillano sabe todo lo que implica. Los fichajes que han venido de fuera ni se imaginan lo que supone. Las que somos de aquí se lo hemos explicado muchas veces, pero hasta que no lo vivan no sabrán lo que se siente".

Dicho y hecho. Tras una temporada aclimatándose a Heliópolis, Laura consiguió un puesto en el once de gala de Pry, decidido a conseguir el ascenso que se le había escapado unos meses antes. "No subir el primer año fue un chasco, pero al siguiente lo disfrutamos muchísimo más. Las sensaciones eran mejores y fuimos partido a partido sumando victorias y ganando en confianza", recuerda Laura.

"Me costó asentarme en mi nuevo equipo, coger el rodaje… Algunas de mis compañeras llevaban juntas tres años y eso se notaba en el césped. Pero, en lugar de tomarme esa situación como negativa, me esforcé por mejorar y aprendí muchísimo. Entendía que en aquel momento otras jugadoras estaban por delante de mí, así que me propuse alcanzar ese nivel", se sincera.

Laura fichó por el Betis hace cuatro temporadas, cuando el equipo que dirige María Pry aún militaba en Segunda. En el horizonte del plantel se dibujaba un anhelado ascenso que costó más de lo esperado certificar. En el de Laura, hacerse un hueco en el once titular, pues en su año de debut como verdiblanca no jugó todo lo que le habría gustado.

Con alma de entrenadora mientras pisa el césped

Además de jugadora, Laura González es entrenadora, concretamente del equipo femenino juvenil del Betis. "La verdad es que siempre he sido bastante friki del fútbol, puedo ver cada fin de semana ocho o nueve partidos. El instinto de entrenadora lo he tenido siempre, de hecho dentro del campo hablo mucho, doy instrucciones… soy un poco intensa. Por eso cuando María Pry me dio la oportunidad de ser segunda entrenadora del equipo infantil, junto a mi compañera Bea Parra, ni me lo pensé", explica la joven, que este año ha debutado como máxima responsable del conjunto juvenil. "Tenemos un grupo humano perfecto. Y lo importante, además de ganar partidos, es que persigan su sueño y sean buenas compañeras. Y por encima de todo, que saquen buenas notas. Si no, se quedan sin minutos", añade esta apasionada del fútbol.