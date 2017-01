Contra la historia y el 'enredo Messi'

El Barcelona visitará hoy a la Real Sociedad en la apertura de su eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey, una cita en la que los azulgrana deberán ofrecer respuestas ante un equipo en forma, un estadio que le trae pésimos recuerdos y el enredo de la renovación de Messi.

No son pocos elementos atractivos para una gran cita dentro de un escenario insólitamente inhóspito para el Barcelona, pues no gana en Anoeta desde 2007. Desde entonces, la Real Sociedad ha tenido mejores y peores equipos, pero siempre le ha alcanzado para sumar en casa ante los azulgrana.

Un buen ejemplo fue el partido del 27 de noviembre, en el que el Barcelona sufrió una enormidad para empatar 1-1 ante una Real Sociedad que lo desbordó y a la que sólo la mala fortuna la apartó del triunfo. Ahora regresa el conjunto de Luis Enrique a San Sebastián. Y lo hace en mitad del conflicto de la renovación de Messi, que no acaba de llegar. Pasan los días y no hay noticias nuevas, lo que no hace otra cosa sino elevar la inquietud de sus hinchas.

El argentino parece ajeno a esas dudas y sobre el campo continúa ofreciendo actuaciones decisivas. Su equipo necesita la mejor versión del crack para encarrilar la eliminatoria de Copa a la espera de que Neymar y Luis Suárez adquieran su mejor nivel.

Luis Enrique tiene a disposición toda su plantilla excepto al lesionado Rafinha. Además, no convocó a Aleix Vidal, Mathieu y Ter Stegen por decisión técnica.

"Para nosotros no cambia nada la preparación del partido porque sea un partido de ida de Copa del Rey. Todos los partidos se preparan con independencia y con la misma idea: ir a ganar. Sí que es cierto que el rival ha sido superior a nosotros, sobre todo en el último de Liga", analizó ayer Luis Enrique.

La Real Sociedad vive pendiente de Carlos Vela, con problemas de rodilla. Fue uno de los grandes protagonistas del duelo de noviembre ante el Barcelona, pero su equipo es pesimista sobre su recuperación. Sería una baja más que sensible.

Otro de los focos del encuentro se situará sobre Eusebio Sacristán, el técnico de la Real Sociedad, uno de los nombres que más suenan para el Barcelona si al final Luis Enrique no renueva con el equipo azulgrana.

En la otra eliminatoria prevista para hoy, el Atlético de Madrid arranca como claro favorito ante el Eibar, pero las características especiales de un enfrentamiento de Copa obligan al conjunto rojiblanco a obtener una buena renta en la ida.

Por si sirve de referencia, está el encuentro de Liga del 7 de enero, cuando el Atlético ganó 0-2 en el campo del Eibar. Pero fue un resultado muy engañoso, pues el equipo de Diego Simeone tiró de la máxima eficacia dentro de un partido muy pobre.

Ambos equipos se miden después de ganar sus respectivos partidos de Liga y está por ver cuál de los dos hace un planteamiento más osado para dar el primer paso hacia las semifinales de Copa. La presión de momento es para el Atlético, por ser favorito y por tener la condición de local.