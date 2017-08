La historia de superación de un polaco-granadino

Tomasz Marczynski (Cracovia, 33 años) puso un toque emotivo en la Vuelta a España tras imponerse en la sexta etapa. Sus primeras palabras, emocionadas, las expresó en un perfecto castellano con acento andaluz, y su historia para convertirse en profesional conmovió a los medios.

Pocos sabían que Granada tenía un gran ciclista profesional. Milita en el Lotto Soudal y la función de este "polaco con alma latina", como él mismo se define, es ser fiel escudero del jefe de filas de turno.

Asentado en el Lotto Soudal, Marczynski conoce la estabilidad que tanto se le resistió

Su historia se remonta a cuando tenía 18 años y en Polonia le resultaba imposible pasar de juvenil a sub-23. No había equipos en su país para seguir progresando, así que decidió dejar su ciudad, los estudios en la universidad y meterse en un autobús para irse a España, donde firmó un contrato de aficionado en el Telco'm de Navarra.

"Fueron 50 horas de autobús hasta Zaragoza, pasé la noche en la estación y al día siguiente me fui a Pamplona", recuerda Marczynski. Allí empezó una aventura que continuó en Italia cuando en 2006, y siendo subcampeón de Polonia, el Flaminia le abrió los brazos aún como sub -3.

Su vida ya no conoció respiro. Con cuatro títulos de campeón polaco entre contrarreloj y ruta, pasó en 2009 por el Miche, en 2010 y 2011 corrió en el CCC Polsat de su país y entre 2012 y 2013 en el Vacansoleil. En 2014 volvió al CCC, en 2015 fichó por el Torku y el año pasado recaló en su actual equipo.

En 2012, un "golpe de amor" cambió otra vez el rumbo de su vida. "Fui a entrenarme a Sierra Nevada. Me encantó el sitio, pero el motivo principal fue el amor. Fui por una chica, me enamoré y ya voy a hacer cinco años aquí. Me encanta el ambiente de España, de Andalucía, de Granada", contó tras cruzar la línea de meta.

Marczynski habla con una sonrisa en la boca, con el convencimiento y la seguridad de aquellos que se han ganado la vida con la única herramienta del sufrimiento y el riesgo. "Me encuentro muy cómodo en Granada. Allí puedo entrenar muy bien, tengo Sierra Nevada muy cerca", añadió.

Asentado en el Lotto Soudal, Marczynski ya sabe lo que es la estabilidad profesional. Por fin tocó la tecla que buscó toda su vida.

"Trato de disfrutar cada minuto de la vida. Siempre hay que luchar porque siempre hay motivos para ello". Un planteamiento sencillo, pronunciado en castellano-granadino y con una sonrisa que barniza una bella historia de lucha. Marczynski no solo ganó la etapa de Sagunto, sino también la simpatía de la Vuelta.