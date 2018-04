"No igualamos su nivel de intensidad"

Tras dos victorias, quizá inesperadas, cuando se jugaba buena parte de sus opciones de salvación, el Betis Energía Plus cayó en los mismos errores de la temporada y cayó con claridad ante el UCAM Murcia. "Creo que ellos están en un buen momento y venían con el subidón de haberse clasificado para la Final Four de la FIBA Champions. Nos costó mucho estar a su nivel físico, también el que les han permitido los árbitros, y además estuvieron muy acertados. Eso y el tema del rebote fueron las dos grandes claves", indicó Óscar Quintana.

"Nos costó cerrar el rebote. Los 26 puntos en segundas oportunidades que concedimos ante los cinco que logramos es mucha diferencia. El rival no anotó ningún punto al contragolpe y nosotros ocho. No cerrar el rebote fue la clave", indicó el técnico verdiblanco, para quien la derrota "es un golpe fuerte anímicamente".

Cuestionado sobre el arbitraje el preparador cántabro explicó: "Hay una jugada clara que es antideportiva, si no algo más, de Tumba que arrolla a Booker tras anotar. Protestamos y nos cuesta una técnica a nosotros. No sólo no castigan la infracción, sino que salimos doblemente perjudicados por reclamar. Es una muestra".

Pese a todo, para Quintana "si la intensidad del equipo no hubiese sido la adecuada el UCAM no habría cometido 15 pérdidas". "No estuvimos a nivel físico ni mental del rival. En la el duelo de la primera vuelta también concedimos 18 rebotes ofensivos y fuimos capaces de ganar. El acierto les dio mucha confianza y a nosotros nos faltó tener más ambición. Luchar los cinco por el rebote e igualar al menos el deseo del rival", indicó.