Un intensísimo mes de abril entre polémicas

Tras alimentar polémicas estériles que nada tienen que ver con el juego, pero que caldean el ambiente y buscan agitar de alguna manera al rival, Real Madrid y Barcelona afrontarán a partir de hoy un mes de abril plagado de compromisos de altura.

Mientras el azulgrana Gerard Piqué y el madridista Sergio Ramos se tiran los platos a la cabeza y alimentan discusiones extradeportivas sobre los valores y los procederes de sus clubes, sus entrenadores buscan la manera de encarar el tramo final de la Liga y de la Liga de Campeones para salir triunfadores.

De momento, la ventaja es para el Real Madrid, que esta tarde recibe al Alavés como líder del campeonato doméstico con 65 puntos y aún un partido menos que sus rivales.

Dos unidades menos cuenta el Barcelona (63), que también hoy visita al Granada con el objetivo de seguir la estela de los blancos y aprovechar cualquier posible tropiezo.

Portavoces de sus equipos fuera de la cancha, ni Sergio Ramos ni Piqué formarán hoy con sus equipos en el regreso de la Liga tras casi dos semanas de parada por los encuentros de las selecciones. Sus entrenadores decidieron darles descanso, conscientes de lo intenso que será abril y de la importancia que ambos tienen sobre el césped en los momentos decisivos.

"Si no existiera un Piqué, habría que clonarlo", afirmó ayer Luis Enrique. Lo decía el entrenador del Barcelona no sólo porque el central es "vital" en su once, sino también porque el catalán alimenta periódicamente la guerra dialéctica entre azulgrana y blancos con declaraciones como la última, en la que cuestionó los valores del Real Madrid. "Como soy bastante más radical que Gerard Piqué, mejor no me pronuncio", llegó a decir el preparador azulgrana ayer acerca de esa batalla dialéctica.

"No me molesta (lo que dijo Piqué), me da igual que se cuestionen los valores del Madrid porque es sólo hablar. Lo que me interesa es lo que podamos hacer en el campo, la imagen que demos en el campo. Este club es muy grande y por mucho que hables no vas a cambiarlo", aseguró ayer Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, preguntado también por las palabras de Piqué.

El técnico blanco sabe que, pese a los resultados, su equipo no jugó bien últimamente. También, que los exámenes no esperarán al enfrentamiento de cuartos de Champions frente al Bayern de Múnich. Comienzan hoy con un Alavés que ocupa la décima posición y es uno de los equipos revelación de la Liga.

"Ganó en Barcelona y empató en el Calderón. Es un rival complicado y estamos preparados. Hemos tenido tiempo para preparar el partido", destacó Zidane sobre los pupilos del argentino Mauricio Pellegrino.

"Ahora hay nueve partidos en 28 días y vamos a necesitar de todos. Estamos todos preparados para esta recta final", añadió el técnico galo, que no podrá contar con el sancionado Casemiro y dará descanso a Keylor, Sergio Ramos, Modric, Marcelo y James. Entre ellos están todos los que han jugado las eliminatorias en América.

También precisa de todos Luis Enrique, pero ante el Granada no tendrá a Lionel Messi, que cumplirá sanción. Tras perderse también el último duelo de la selección argentina castigado por protestar e insultar a un árbitro, el astro del Barcelona tendrá que conformarse con ver desde casa cómo sus compañeros intentan conquistar tres puntos vitales en la cancha del penúltimo clasificado sin su habitualmente decisiva presencia.

En otro duelo de hoy domingo, el Valencia se enfrentará al revitalizado Deportivo en Mestalla.