Un tres de tres para ir a la cima

En volandas y con la moral por las nubes después de la última goleada, afronta el Betis B la llegada de la vigésimo tercera jornada de Liga en el Grupo X de Tercera División. El equipo de José Juan Romero, que endosó un contundente 5-0 el pasado fin de semana al Alcalá en un auténtico despliegue de juego ofensivo, confía en, esta vez sí, poder asaltar el liderato de la competición, toda vez que la desventaja con el Arcos, en cabeza las últimas semanas, se mantiene en un único punto.

Para optar al liderato, ante el Coria en el estadio Guadalquivir sólo vale el triunfo, que sería el tercero consecutivo de los verdiblancos, y les permitiría continuar presionando al equipo arcense, que no debe despistarse si quiere mantener la primera plaza en su posesión. El Arcos será uno de los equipos encargados de cerrar la jornada con su partido en casa ante el San Roque (17:00), por lo que sabrá cuál es el resultado del encuentro de su más inmediato perseguidor y le permitirá afrontar el encuentro regional con esa tranquilidad.

El filial verdiblanco tratará, por tanto, de sumar un nuevo triunfo que lo aúpe a la cabeza de la clasificación. Al menos, de forma temporal y a la espera de lo que ocurra con el cuadro gaditano en su encuentro vespertino.

Por su parte, el Coria llega al encuentro ante el cuadro heliopolitano después de haber caído por la mínima en Algeciras el pasado fin de semana, lo que condenó al cuadro ribereño a continuar en la zona baja de la clasificación, en plena batalla por no caer en los puestos de descenso.

Supondrá el factor cancha un elemento importante para el Coria, que sólo ha visto cómo en una única ocasión se escapaban los tres puntos de su estadio. El apoyo de la grada, por tanto, será fundamental para evitar que el triunfo se escape.

Muy atento deberá andarse también el otro equipo sevillano que tiene el honor de ocupar puestos de play off de ascenso. El Écija tiene ante sí un partido muy complicado, pese a que la diferencia en la tabla dicte lo contrario, frente al Alcalá, que tratará de reponerse del contundente triunfo sufrido el pasado fin de semana con un resultado positivo que aliente su intención de abandonar la zona baja de la tabla de clasificación.

Los panaderos, para ello, deberán olvidar el tropiezo de la semana pasada y mostrar la versión que se vio en el debut de Selu en el banquillo ante el Algeciras, encuentro que se saldó con empate gracias a un postrero gol del incansable Gonzalo (1-1).

La necesidad de sumar puede hacer que los astigitanos salgan relajados y confiados, algo que los de Juan Carlos Gómez quieren evitar a toda costa. En este sentido, el equipo blanquiazul tratará de dar continuidad a la buena imagen mostrada el pasado fin de semana, en el que endosó una victoria sin paliativos a Los Barrios (6-0).

No deben ceder en el ritmo en el vestuario astigitano, sabedores de que son varios equipos los que los persiguen y acechan para aprovechar cualquier mínimo fallo para intentar dar caza a un más que deseado puesto de play off. El Sevilla C y el Gerena, los dos que más papeletas tienen para asaltar la zona noble de la tabla, saben que esta semana será imposible (cuatro puntos de ventaja con respecto a los de Chesco y seis sobre los de Diego Román), pero sí pretenden hacer sentir al Écija su aliento en el cogote, máxime tras el empate entre ambos de la semana pasada.

Para ello, el segundo filial blanquirrojo deberá volver a la senda del triunfo como local, que sirva además para hacer buenos los dos últimos empates cosechados a domicilio. El Sevilla C se recibirá a un necesitado Guadalcacín.

Por su parte, el Gerena visita Utrera después de sumar tres empates consecutivos, una racha que pretende cortar con un triunfo.