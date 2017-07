"No juego ni una 'pachanguita', ya di todo mi baloncesto"

Lo poco que Isabel Sánchez (Sevilla, 28-11-1976) no pudo ganar como jugadora lo está haciendo ahora desde el banquillo. Su pasión es el baloncesto y tuvo claro cuando colgó las zapatillas que su mundo era éste. Pasó al cuerpo técnico desde 2012 y se ha convertido en la mano derecha de Lucas Mondelo. Ella es capaz de llegar al último recoveco de la cabeza de las jugadoras al que el técnico no alcanza y eso vale su pero en oro. Como la última medalla conseguida, la del Eurobásket celebrado hace una semana en la República Checa, con la que completa su particular trilogía con la plata de 2007 y el bronce de 2009 que ella capitaneó en las canchas.

-¿Cómo digiere el título europeo? Incluso pareció fácil ganar a Francia.

Miro las medallas que he logrado como técnica y como jugadora y no veo diferencia, sólo trabajo"

-Al espectador le pudo parecer que íbamos sobradas, pero para nada fue fácil. Ha sido la tercera vez en la historia que España ha logrado el título y por el camino muchas candidatas se quedaron fuera. Incluso del podio. Es muy complicado y hay que valorarlo.

-Plata en Río 2016; oro en el Europeo... ¿Están malacostumbrando a la gente?

-Me gusta que la gente se acostumbre a ganar. Eso no debe imponernos ni presión ni miedo a perder, sólo debe hacernos sentir más orgullosas de lo que conseguimos.

-Se habla mucho de una generación dorada en los chicos, pero ustedes no se quedan atrás.

-El equipo sigue funcionando y renovándose. Mantenemos un bloque y siguen sumándose piezas importantes de calidad como María Conde o Beatriz Sánchez, que ha sido la española mejor valoradad de la Liga Femenina. No es casualidad y seguirá dando pasos en la selección.

-Y mientras tanto ahí están las Palau, Torrens o Nicholls...

-Y jugando a un nivel excepcional. Cuando parece que ya han dado lo máximo lo hacen incluso mejor. Nadie se marca un techo en este grupo. Cada verano empezamos de cero sin pensar en lo que hicimos el anterior. Cuando en un saco se junta el talento, la humildad, el trabajo y la unión no puede salir nada malo. Somos una familia y eso es un gran aval.

-Tras los últimos veranos, ¿las medallas internacionales como entrenadora casi superan ya a las que logró como jugadora?

-Pues las tendría que contar, pero sí que debe estar la cosa igualada. Las tengo todas en una vitrina, pero me parece que voy a tener que agrandarla.

-¿Le saben distintas las que logró como jugadora a las que conquista como técnica?

-Curiosamente cuando las veo en casa no les veo distinción. Veo trabajo, pero sí que es verdad que en la cancha se vive todo de una manera diferente. Son mundos paralelos.

-¿Echa de menos calzarse las zapatillas?

-No, no. Para nada. No juego ya ni una pachanguita, porque en el baloncesto ya lo di todo. Lo exploté. Vivirlo ahora desde la barrera de los banquillo me encanta.

-¿Se marca plazos para ser primera entrenadora?

-Me queda mucho que aprender. Me encuentro muy a gusto en la posición en la que estoy y sigo empapándome de los conocimientos de los mejores.

-Ya es el sexto verano trabajando para la Federación Española. Ahora, con un niño pequeño, ¿se le hace largo?

-Se hace largo, sí, pero es mi trabajo. Tengo la suerte de estar no sólo en verano, sino todo el año trabajando en la Federación y sé que en esta época me toca esto. Lo que hago lo hago con gusto, aunque siempre se echa de menos a los tuyos.

-Debería intentar convencer a Palau para que aguante hasta el Mundial del año que viene...

-Bueno, es algo que tiene que decidirlo ella. Es muy cmplicado decir adiós, lo digo por experiencia. Hay que tener mucha delicadeza con el tema y respetar los tiempos de cada una. Por eso no le diré nada. Es mi mejor amiga y la apoyaré decida lo que decida.

-A nivel de clubes, ¿cómo está el baloncesto español?

-Va creciendo poco a poco. Hace unos años la crisis económica lo golpeó de manera muy fuerte y ahora se va recuperando.

-No ayuda que las jóvenes apuesten por las universidades americanas antes que por los clubes de aquí.

-Es una decisión que tienen que tomar y no lo veo ni bien ni mal. Hay universidades muy buenas a nivel deportivo, otras a nivel académico... Lo que no vale es ir a cualquier sitio. En España hay muchos clubes qe trabajan bien en la formación.