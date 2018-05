El entrenador del Betis Energía Plus, Javier Carrasco, señaló la desconexión de su equipo a partir de la segunda mitad del encuentro como factor principal de la derrota de los suyos, derrota que los condena a jugar la LEB Oro la próxima temporada.

"En el tercer cuarto dejamos de competir. Supongo que hubo jugadores que se desenchufaron, que no estuvieron o que no quisieron estar, por lo que encajamos un parcial ya definitivo", declaró Carrasco al término del partido después de indicar que "no empezamos mal en intensidad", dijo, "pero luego no fuimos inteligentes en ataque, ni en la lectura de sus ayudas defensivas ni en tener en cuenta que tienen a Pustovyi, un jugador que intimida. Nos empecinamos en hacer cosas sin sentido", manifestó el técnico sevillano.

Sobre la caída estrepitosa de sus hombres, Carrasco no supo encontrar unas causas concretas: "No sé por qué. En la primera parte, sin estar del todo bien, nos quedamos a 11 puntos al final de la primera parte y esperaba que, tras el descanso, el equipo saliese con intensidad para intentar recuperar la desventaja. Probablemente se trate de una cuestión más mental que táctica", explicó un Carrasco que abundó en las graves lagunas que sufrieron los verdiblancos en varias fases del choque: "Hay un parcial de 12-0 en el segundo cuarto que recibimos por nuestro ataque, por la cantidad de pérdidas que cometemos, algunas de ellas debido a una estupidez", dijo después de haber celebrado la temporada de su rival, el Obradoiro: "Quero felicitar al Obradoiro por su permanencia. Han hecho un gran trabajo y demostrado ser un ejemplo de club".