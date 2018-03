El lastre de recibir siempre el primer golpe

El triunfo del Betis Energía Plus ante el Joventut dio aire al equipo, que se agarra al milagro de la salvación. Sin embargo, como viene siendo habitual y a pesar de contar con tres semanas de margen para preparar el duelo, la puesta en escena del conjunto de Óscar Quintana fue nefasta. Lo que ahora es una anécdota por el resultado final de ese encuentro es, en realidad, un problema grave que debería atajar el técnico más pronto que tarde. Y es que en siete de los últimos ocho encuentros el rival abrió una brecha importante antes del minuto 15 que en unos casos pudo remontar y en otros no. Pero esto no siempre lo podrá hacer y, evidentemente, es un lastre para un equipo blando defensivamente e irregular en el ataque.

Contra la Penya en apenas cuatro minutos de encuentro los visitantes vencían por 6-18. Respondió el cuadro verdiblanco con un contundente 18-0 para meterse en el encuentro, clave, sin duda, para acabar llevándose la victoria. No pudo hacerlo, sin embargo, antes del parón en la cancha del Estudiantes, en la que en el minuto 8 el marcador ya reflejaba un 24-8 preocupante. Se levantó de la lona el Betis para 20 minutos después colocarse con 55-57, pero pagó el esfuerzo de tener que remar desde atrás en el último cuarto perdiendo el duelo.

Algo parecido le ocurrió en su visita a Burgos . Del 15-18 se pasó en cinco minutos al 29-18 con un 14-0 para los locales. De nuevo le dio la vuelta al luminoso el plantel sevillano, que llegó al descanso ganando por tres puntos y al inicio del último cuarto con 11 de ventaja, pero acabó perdiendo un encuentro decisivo en el que de nuevo tuvo que realizar demasiado pronto un sobreesfuerzo.

Ante el Gipuzkoa, por ejemplo, en San Pablo, los donostiarras decantaron el duelo al inicio del segundo acto cuando se vieron con un 19-32 a favor. Le dio la vuelta antes del descanso (47-45) y acabó el tercer cuarto con 71-70, pero de nuevo una mala gestión de los minutos finales, como ante el Estudiantes y el Burgos, costó la derrota. Sí se llevó el triunfo en la visita a la capital andaluza del Tecnyconta, que acaba de perder al pívot Varnado por dos meses por una rotura en la fascia plantar del pie izquierdo, que suma a la marcha de McCalebb. El cuadro maño llegó a mandar en San Pablo por 13-30 al cuarto de hora de partido.

Nada pudo hacer el Betis en sus desplazamientos a Valencia y Vitoria. En la Fonteta el 18-6 de los primeros seis minutos fue el prólogo de un rodillo en el que los locales casi doblaban a los verdiblancos a los 15 minutos (40-22). Y ante el Baskonia en ese mismo tiempo el resultado era de 33-16.