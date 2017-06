Las dos más laureadas

A Alemania la superaban castigando una mala salida del balón gracias a su presión, con la aparición de calidad de Bernardeschi, que definía con el exterior del pie antes de iniciar un gran ejercicio defensivo. En dos de sus tres partidos no recibieron goles, amparados en la figura de su gran líder, el portero Donnarumma, en el huracán de la polémica por su renovación, o no, con el Milan.

En el presente, la selección italiana se clasificó para semifinales como campeona del Grupo C tras ganar a Alemania en un duelo que era una final para resolver el grupo. De su firmeza en el estreno ante Dinamarca (2-0), pasó a las dudas tras ser sorprendido por la República Checa (1-3) en una mala respuesta de las rotaciones por las que apostó su seleccionador, Luigi di Biagio.

Los recuerdos recientes del duelo ante Italia son buenos. Saúl y Mayoral firmaban los dos tantos del último enfrentamiento, 1-2 en el amistoso del pasado marzo en Roma. En encuentro oficial la sub 21 guarda el gran recuerdo de la final del Europeo 2013 en Jerusalén, en una exhibición inolvidable de Thiago, autor de un triplete en la goleada española con Isco firmando un tanto (4-2).

Con Kepa como portero menos goleado y consciente de que mantener su seguridad será clave, también lo será extender la pegada que mostraron los titulares en los dos partidos que disputaron. Para ello se mantendrá la conexión de Deulofeu, máximo artillero de la historia de la sub 21, con Marco Asensio como uno de los jugadores más brillantes del Europeo y con Sandro, que firmó su estreno goleador frente a Portugal. En el banquillo esperarán minutos Williams y Mayoral si el partido no transcurre bien para los intereses españoles.

El torneo lo comenzó jugando Denis Suárez, pero el día clave fue suplente en favor de Dani Ceballos. Regresó al once ante Serbia para liderar a la Roja y marcar el tanto del triunfo. Celades debe decidirse para completar un centro del campo con Marcos Llorente y Saúl Ñíguez, en racha goleadora, abriendo el camino a los dos primeros triunfos en sus apariciones en el Europeo.

España, con cuatro entorchados, e Italia, la selección que más veces conquistó un Europeo sub 21 -en cinco ocasiones-, se enfrentan hoy en Cracovia por una plaza en la gran final, con los de Albert Celades descansados gracias a la rotación en el tercer partido por su camino inmaculado.

El primer ministro eslovaco se queja por carta a la UEFA

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, escribió ayer una carta al presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, para expresar su disgusto sobre la presunta manipulación de un partido del Europeo sub 21. El sábado, Italia derrotó a Alemania 1-0 en la última jornada del Grupo C. El resultado clasificó a los dos equipos a las semifinales y dejó en el camino a Eslovaquia por diferencia de goles. En la misiva, Fico escribió que los jugadores de ambas selecciones cayeron en "tácticas pasivas", en un encuentro que "no tuvo nada que ver con el juego limpio". El técnico de Eslovaquia, Pavel Hapal, había lanzado también críticas a Alemania y a Italia. "Lo que los alemanes y los italianos mostraron fue un gran escándalo. Estoy muy decepcionado, como todo el mundo".