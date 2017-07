El fin de una leyenda: Claudio Pizarro debe dejar el Bremen

Se acabó el tiempo de Claudio Pizarro en el Werder Bremen, según informó el propio club germano en su página web. El máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga y máximo artillero del club, de 38 años, pasó a la categoría de leyenda y ya no será renovado el contrato que expiró el viernes pasado, el tercero entre el club y el ex internacional peruano.

"A mediados de mayo le dimos a entender a Claudio que su contrato probablemente no sería prorrogado. Decidimos junto con Claudio esperar hasta el comienzo de la pretemporada para ver cómo evolucionaba la situación antes de dar a conocer la decisión", reza un comunicado poco antes del comienzo de la pretemporada del equipo. "Debido a la gran competencia en la delantera y a los jóvenes talentos, cuyo desarrollo no queremos bloquear, nos decidimos a no prolongar el contrato con Claudio", dijo citando al gerente deportivo, Frank Baumann.

En realidad, Baumann había insinuado a Pizarro la posibilidad de firmar un nuevo contrato, pero a condición de que esperase hasta que concluyera el periodo de transferencias a finales de agosto. Al parecer, el club no quiso tener esperando más al futbolista.

"Claudio es una leyenda y por ello se merece plenamente la mejor de las despedidas que pueda tener un jugador del Werder Bremen, un partido propio de despedida. Cuando acabe su carrera hablaremos con él sobre los detalles", destacó Baumann.

Pizarro anunció que quiere extender su carrera por un año más. "Siempre fue un gran honor para mí lucir la camiseta del Werder Bremen. El club, la ciudad y los hinchas tendrán siempre un lugar especial en mi corazón. Me hubiera gustado seguir jugando para el Werder, pero acepto la decisión del club", señaló el futbolista.

Pizarro lució la camiseta verde del Bremen en ocho temporadas en tres etapas, de 1999 a 2001, de 2008 a 2012 y desde 2015 hasta la fecha, y jugó además nueve temporadas en el Bayern, dos en el Alianza de Lima y Deportivo Pesquero, donde se inició, y una en el Chelsea. El artillero anotó 104 goles para el Bremen en 206 partidos de la Bundesliga, que lo hacen máximo goleador histórico del club, y otros 87 con el Bayern.