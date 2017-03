Un libro y una tumba para descansar en paz

Durante cerca de 60 años, Patrick O'Connell estuvo enterrado en una tumba sin inscripción en el cementerio St. Mary de Londres. Hasta que Sue O'Connell, mujer de Mike, nieto a su vez del histórico entrenador, se empeñó en buscar sus restos para darles una digna sepultura, lo que logró hace dos años. El plan de restituir su nombre no sólo en la muerte sino en la vida ha embargado el descanso de Sue durante años. Fue casi una obsesión. Su marido asegura sentir "celos" de su abuelo. Y se ríe. Ahora, después de haber logrado el objetivo, el sentimiento es de gratitud, contento y alivio.

"Todo comenzó en Madrid, donde trabajaba hace 30 años", explica Sue, que ha estado estos días en Sevilla junto a su marido para asistir al obsequio del busto del técnico del viernes. "En aquel momento fue la primera vez que oí hablar de Patrick O'Connell. Su nieto, Mike, ahora mi marido, era colega del trabajo y cogíamos el mismo autobús cada día. Él se sentaba a mi lado, mientras yo intentaba seguir las líneas de un libro, y me contaba las historias de su abuelo. En aquel tiempo no me interesaba nada el fútbol, pero me enamoré de Mike, nos casamos y, por él, fui enamorándome de la heroica y desconocida figura de Patrick O'Connell".

Además de haber sido la principal promotora de la nueva tumba de don Patricio en Londres, Sue publicó un libro sobre el entrenador que no solamente se limitaba a relatar el extraordinario episodio de su labor como "salvador" del Barcelona, sino que se extendió en contar todo lo que sabía sobre su estancia en Sevilla. Fue un etapa, la República, la Guerra Civil y la inmediata posguerra, que sigue despertando una inusitada expectación en todos los lugares del mundo. "El libro está vendiéndose muy bien", señala Mike, que considera que su mujer es demasiado humilde para reconocerlo, "incluso en países como Australia se ha vendido", añade, antes de lamentar que el Fútbol Club Barcelona se demore tanto en traducir la obra al catalán. "Nos lo prometieron. Ahora dicen estar buscando un patrocinio".

De promesas y posverdades están más que atiborrados Sue y Mike, que observan el fenómeno del Brexit como una catástrofe histórica. En una proyección histórica y vivencial, a todas luces ficticia, Mike y Sue no dudan de la posición que habría tenido el histórico entrenador de haber vivido en estos tiempos. "Como ciudadano comprometido y contrario a las divisiones, don Patricio hubiera apoyado la permanencia del Reino Unido en Europa", asegura un Mike que ya ha solicitado la nacionalidad irlandesa por vía paterna.