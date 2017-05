La llamada que convenció a Agassi

Novak Djokovic levantó el teléfono y lo que iba a ser una corta llamada, un "gracias por tu apoyo, Andre", derivó en una larga conversación que sentó las bases de una relación que arrancará en Roland Garros con un único objetivo: que el serbio vuelva a la cima de su tenis.

Tras romper hace un mes con su equipo de toda la vida, Djokovic inició lo que él mismo definió como "un nuevo capítulo". En la arcilla parisina tendrá al lado a uno de los grandes de la historia de la raqueta, Andre Agassi.

El estadounidense, campeón de ocho Grand Slam y ex número uno, afrontará a sus 47 años su primera aventura como entrenador. Y es una aventura singular: a diferencia de muchos técnicos, Agassi tiene en sus manos a un diamante ya pulido, pero que dejó de brillar en los últimos meses.

De momento, el acuerdo es sólo para Roland Garros, pero el propio Djokovic da pistas de que la relación podría estirarse en el tiempo. "Los dos esperamos lograr muchos éxitos juntos", dijo el serbio en París, donde debutará mañana ante Marcel Granollers.

"Nuestra relación empezó, digamos, cuando le pedí a alguien su número para agradecerle que siempre hubiera hablado bien de mí. Incluso antes de que fuera número uno y ganara tanto y también en el último periodo en el que no gané tanto. Recibí críticas de mucha gente y él fue uno de los pocos que me apoyó", reveló el número dos mundial.

El agradecimiento inicial se convirtió en una larga conversación con la que comenzó todo. Djokovic cerró hace un año el completo de grandes torneos al ganar sobre la tierra batida francesa, el único que le faltaba. Desde entonces, sufrió un ligero declive que se ha acentuado en los primeros meses de 2017.

En diciembre de 2016 rompió su fructífera relación con Boris Becker -que después aseguró que Djokovic había dejado de entrenar al máximo tras conquistar Roland Garros- y hace un mes cortó definitivamente con su pasado.

"En los últimos meses tuve algunos problemas y traté de redefinirme", explicó Djokovic, algo que trata de hacer con Agassi. "Era el primer día y parecía como si nos conociéramos de toda la vida", añadió. ¿Y cómo convenció a Agassi? "Eso tienen que preguntárselo a él. No le dije nada especial", señaló el serbio. La televisión francesa le hizo caso y preguntó a Agassi. La respuesta fue clara: "A Novak de entrada le dije que no, pero mi mujer, Steffi (Graf), me dijo que quizás debería probar. De hecho, ¡tal vez quería deshacerse de mí!".