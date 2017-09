Una lucha por alimentar los sueños

El CrossFit es una técnica de entrenamiento que encadena movimientos de diferentes disciplinas al mismo tiempo, tales como la halterofilia, el entrenamiento metabólico o el gimnástico. La meta es desarrollar las capacidades y habilidades humanas, exponiendo a la persona a tantos escenarios y combinaciones de movimientos como sea posible, logrando así una adaptación que prepara para lo desconocido.

Con tan sólo 16 años de edad, Gabi Ruiz ya es todo un profesional de este deporte tan completo e incluso ha participado, siendo uno de los dos únicos españoles clasificados para la edición 2017, en los Juegos CrossFit, equivalentes a un Mundial. En estos mundiales, el ganador recibe el título de "persona más en forma del mundo".

Su avance y crecimiento en este deporte ha sido increíble; habiendo empezado a practicarlo hace menos de dos años, ha conseguido clasificarse para los mundiales de este año en Estados Unidos. "Empecé hace sólo un año y medio y todo fue porque lo conocí y además de parecerme atractivo este deporte, me pareció bonito visualmente, me gustaban los cuerpos de las personas que lo practicaban ", explica.

Pero una vez que empezó a ir al box, lugar en el que se realizan los entrenamientos de este deporte, entró la magia del CrossFit en él y ya se quedará para siempre. "Lo que hizo que me enganchara tanto a él fue el sufrimiento que te causa cada entrenamiento y lo diferente que es en comparación con los demás deportes que he practicado, es muy completo y hace que ejercites todo el cuerpo".

Llegar a la élite de cualquier deporte nunca es fácil, pero si además lo debes compaginar con un bachillerato previo a la universidad en el que hay que buscar la máxima nota posible para poder elegir carrera, la dificultad se multiplica exponencialmente. Pero Gabi lo sobrelleva bastante bien. "En un día normal entre semana me levanto a las siete de la mañana para llegar al instituto a las ocho, si me ponía una sesión de entreno antes de ir me despertaba a las seis, después estudio hasta las cinco y media, me voy al gimnasio hasta las ocho como pronto y después a estudiar hasta que me voy a la cama, vaya, lo normal para alguien de mi edad", comenta entre risas el joven deportista.

Gabi es comedido cuando habla del futuro y tampoco quiere ponerse una meta muy concreta, pero dice que va a seguir entrenando igual, o más duro, esta temporada para intentar clasificarse de nuevo para los Juegos CrossFit y por qué no, intentar superar un listón más alto. "Voy a seguir entrenando fuerte y, siempre con humildad, intentaré hacerlo lo mejor posible para conseguir el podio en mi categoría".

Este joven deportista destaca por tener una gran fuerza de voluntad, raro en los adolescentes de hoy en día, lo que sumado a su gran amor por el deporte en general le ha llevado a llegar a la élite mundial del CrossFit. Pero esto no acaba aquí, este año es su último curso de instituto y el que viene entrará en la universidad . Allí espera estudiar algo que también esté relacionado con su gran pasión: el deporte.