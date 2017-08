Una mancha a los 39 años

Samuel Sánchez dio positivo en un control antidopaje realizado fuera de competición el pasado 9 de agosto y fue suspendido de manera provisional, tanto por la Unión Ciclista Internacional (UCI) como por el BMC, su equipo.

El análisis de una muestra recogida fuera de competición desveló la presencia en el organismo del corredor de GHRP-2, una hormona incluida en el listado de sustancias prohibidas.

"Los abogados me han dicho que no haga declaraciones porque hay que esperar al resultado del análisis de la muestra B. Se trata de un resultado adverso, no de un positivo, pero para mí ha sido una sorpresa total, no me lo puedo creer", comentó Sánchez.

El asturiano argumentó que no tenía ninguna necesidad de recurrir a métodos prohibidos. "Tengo 39 años, llevo 19 de profesional y estoy a punto de retirarme; ¿para qué me iba a meter en esto?", se pregunta.

"Estoy mal, muy sorprendido. Me he enterado de la noticia en Nimes (Francia, donde mañana comenzará la Vuelta a España), y ahora a casa a esperar acontecimientos. Me enteré esta mañana, me lo dijeron por teléfono y correo electrónico y no me lo podía creer", aseguró.

Por su parte, el equipo BMC Racing comunicó la suspensión "con efecto inmediato" del ciclista. De acuerdo con su "política de tolerancia cero", el equipo BMC tomó la decisión de suspender al campeón olímpico de fondo en Pekín.

En consecuencia, Samuel Sánchez no tomará mañana la salida de La Vuelta a España, que arrancará con una contrarreloj por equipos en la localidad francesa de Nimes. Será reemplazado por el suizo Loic Vliegen.

Mientras tanto, el director de la Vuelta, Javier Guillén, calificó de "auténtico mazazo" la noticia del positivo de Samuel Sánchez. "Es una noticia extraordinariamente negativa para el ciclismo y para La Vuelta, pero lo importante es que los 198 corredores que tomarán la salida lo hagan limpios y sin ninguna duda en torno a ellos", declaró.

El director de La Vuelta insistió en que "lo importante es que los positivos se detecten y los corredores sean apartados". "Lo siento especialmente porque Samuel es un corredor carismático, muy querido y con un gran palmarés, por lo que su caso hace mucho daño al colectivo de ciclistas", precisó Guillén.