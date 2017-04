La mancha de mora, con mora se quita

Contadas con los dedos de una la mano -y sobrarían dedos- son las ocasiones a lo largo de la temporada en las que el Sevilla Atlético ha pecado por exceso de juventud. Ante el Levante en el Ciutat de Valencia y el pasado fin de semana en el Martínez Valero ante el Elche fueron las dos veces en las que los sevillistas sufrieron fruto de apenas superar la veintena en sus carnes en su mayoría.

Por eso, y como auténtico remedio casero, las victorias son el mejor bálsamo. La buscará el filial franjirrojo ante el Valladolid, en un encuentro con el que, ahora sí, buscará dar un paso hacia delante para dejar prácticamente finiquitada una salvación más que merecida por lo mostrado durante la campaña. Son siete los puntos que tiene sobre el descenso y ampliar la renta supondría, a estas alturas de competición, más de medio billete para continuar en la categoría de platala próxima temporada.

Frente a los hispalenses hoy en el coliseo sevillista estará un dubitativo Valladolid, que ya venció en el encuentro disputado en el José Zorrilla, más por demérito visitante que por buen hacer del equipo blanquivioleta. Los de Paco Herrera todavía sueñan con entrar en los play off de ascenso y para ello necesitarán encadenar varios buenos resultados. Los puestos que dan acceso a la pos-temporada quedan a cinco puntos y no pueden permitirse ningún despiste si quieren presionar a los de arriba e intentar colarse.

En el plano meramente deportivo, la buena nueva llega desde la enfermería. Y es que Diego Martínez, técnico del filial, ha visto cómo la recuperación de Carlos Fernández va viento en popa después de que haya comenzado a trabajar con el resto de sus compañeros. Pese a que todavía no está para entrar en la lista, próximamente peleará por un puesto en el once con Carrillo y un Marc Gual que en las últimas jornadas ha destapado el tarro de las esencias, demostrando clase y pegada. Será el catalán el delantero titular una vez más en el once del vigués, mientras que el murciano Carrillo deberá esperar su oportunidad en el banquillo.

El entrenador gallego vaticinó que "será un encuentro durísimo" en el que sus futbolistas deben "mantener los valores y la ilusión para conseguir el sueño de la permanencia" que persiguen "desde el inicio de temporada".

"El pasado fin de semana hicimos un buen partido, con errores y cosas por mejorar, pero es lo que tenemos que plantear ante el Valladolid", declaró Diego Martínez.