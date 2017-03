Aquellos maravillosos años

Mil partidos en ACB. Una cifra redonda al alcance de pocos. Sólo otros ocho clubes pueden decir lo mismo, por lo que la cita bien merece una celebración que acabe con el triunfo, vital, ante el Gran Canaria el domingo. Por ello el club quiere convertir la jornada de la efemérides en una fiesta, en la que héroes del ascenso y de la primera plantilla cajista que jugó en ACB recibirán un homenaje ante de un encuentro que el Betis Energía Plus disputará con una camiseta que recordará a la de la de la temporada 88-89, en la que se logró subir a la máxima categoría del baloncesto nacional.

La equipación fue presentada ayer con algunos de los jugadores que la vistieron, como Chus LLano, y el entrenador que llevó al equipo a la élite, José Alberto Pesquera. "Sí que se parece a la de entonces, aunque las calzonas son más bonitas. Las de la época las ves ahora y eran de cachondeo", recuerda el que fuese ala-pívot del cuadro sevillano. "Lo que no recuerdo bien de qué color vestíamos en el encuentro del ascenso en Mallorca". "De verde. Es clavada a esta réplica", apuntó Pesquera, para quien resulta "un orgullo ser uno de los partícipes de alcanzar esta cifra, aunque hay muchos más responsables de que este club acumule 28 campañas seguidas en la ACB", señaló el técnico.

28Temporadas. Las que lleva de forma consecutiva el club en la ACB; sólo seis llevan más años

El baloncesto, sin duda, ha cambiado mucho en este tiempo, pero una cosa sigue siendo clave: acertar con los extranjeros. "Aquel ascenso fue para mí una ilusión enorme. Fue algo único en una temporada complicada e irregular. No creo que mi puesto corriese en algún momento peligro como se decía, pero sí hubo dudas con Abdul Jeelani. Yo sabía que podía ser decisivo, pero había que cuidar su físico. He tenido muchos americanos y muy buenos a mi cargo, pero en cuanto a clase y categoría creo que fue de los mejores que han jugado en España. Fue decisivo en el play off y se merece que esta camiseta conmemorativa lleve su número y su nombre", indicó Pesquera sobre el miembro más emblemático de aquella plantilla, fallecido el pasado mes de agosto.

"Recuerdo que hablé con él antes de ficharlo y fue sincero. Me dijo: 'No cuentes conmigo para todos los partidos, pero sí para el play off. Además, será ramadán y tendré que cuidarme más'. Confié en su palabra y sabía que si él ponía todo de su parte no había un americano igual en la categoría", afirmó el preparador leonés, que recordó: "Ante el Gijón metió un 1+1 en el tercer encuentro decisivo. Antes de lanzar miró al palco y alzó la mano mostrando los cincos dedos. Después entendimos que le reclamaba al presidente 5.000 dólares por anotarlos. No creo que se los pagasen. Después nos medimos con el Syrius de Essie Hollis, el único que podía replicarle. Pero en la final Abdul me dijo: 'No te preocupes coach, ése es un niño. No hay problema", apuntó Pesquera.

Llano recordó esa primera campaña en la ACB, en la que al conjunto hispalense le costó "arrancar". "Encadenamos siete derrotas seguidas. Pero después cogimos el ritmo de la competición y al final, viéndolo con perspectiva, sufrimos menos que en la siguiente temporada. Las llegadas de Chinche Lafuente y Lockhart cambiaron el rumbo", afirmó el vitoriano, que añadió: "Anécdotas de esa época hay mil, pero pocas se pueden contar. Recuerdo que llegué aquí procedente de Bilbao y Miguel Ángel Pino (presidente entonces) nos llevó a cenar y luego fuimos a Alcalá del Río. Estábamos todos acojanados viendo a la gente a la 1:00 de la mañana con sillas en las calles. Al principio muchos pensamos que pasaba algo, hasta que nos lo explicaron todo y entendimos que estábamos en un sitio diferente en cuanto a entender la vida. Es como cuando fui a la Feria por primera vez. No necesité adaptación para entender que eso me iba a gustar".

Uno y otro coincidieron al indicar que el baloncesto de hoy en día se parece poco al de hace 30 años. "Entonces éramos un grupito de amigos unidos. Ahora todo está más profesionalizado y el juego también es muy distinto. No tanto en cuanto a calidad, sino por el físico, que ha cambiado rotundamente. Tengo aún un vídeo VHS que funciona y de vez en cuando veo partidos de entonces. Antes se jugaba al baloncesto. Ahora la primera jugada es pick and roll, la segunda pick and roll y la tercera, pick and roll. Tácticamente el juego era más rico".

En esa línea se expresó Llano: "Me asusto al ver los jugadores que hay en mi puesto. Ahora no jugaría ni en LEB Plata. Otro aspecto distinto es que antes convivíamos más tiempo juntos. Éramos como una familia y eso nos daba un plus, un punto de identificación con el club y la ciudad que quizá hacía que los jugadores diéramos un pasito más de lo que hoy se da".

Junto a ellos compareció Nachbar, capitán del actual conjunto hispalense que dio "las gracias a todos los que han hecho posible que el domingo disputemos el partido 1.000 del club en la ACB". "El encuentro es especial por todo lo que supone, pero lo importante es ganar al Gran Canaria y darlo todo en la pista, demostrando el respeto que le tenemos a esta entidad. No podemos fallar más y nos dejaremos la piel como ellos hicieron hace años", indicó.