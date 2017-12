La medalla europea, objetivo de Brachi para 2018

Una de las mayores conquistas del deporte sevillano en 2017, si no la mayor, fue la medalla de bronce lograda por Josué Brachi en los Campeonatos Mundiales de halterofilia disputados en Anaheim. Se produjo en la madrugada del 29 al 30 de noviembre, noche en la que el halterófilo sevillano mantuvo en vilo a una buena porción de aficionados.

"El balance del año no puede ser más positivo", afirmó Brachi a este periódico, siendo consciente además lo importante que tal metal ha significado para su carrera después de los fiascos en los anteriores Europeos y en los Juegos de Río. "No empecé bien, pero ha terminado de un modo inesperado. Esperaba hacer algo más en la prueba continental y en los Juegos, pero no iba bien psicológicamente. El trabajo para lograr ese bronce en arrancada, la primera medalla mundial masculina en 20 años, ha sido esencial", dijo un Brachi que celebra su conquista de 2017 con sus entrenadores, Rosario Muñoz y Manuel Bermejo Díaz.

De cara a 2018, Brachi se marca un objetivo claro. Los Campeonatos Europeos que se celebran en abril en Tirana (Albania): "Esperamos seguir los pasos de Lydia Valentín y subirnos a lo más alto del cajón. Ya estoy recuperado de los tropiezos y voy con muchas ganas".