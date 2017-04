A medio camino entre la evasión y la exigencia

El pasado febrero, Sergio Martínez se colgó la plata en el Campeonato de España de tiro con arco en sala, celebrado en Fuengirola, además del oro con el equipo andaluz. Dos metales más que añadir a su extenso palmarés. "Contando torneos nacionales e internacionales, individuales y por equipos, tendré unas 35 medallas. Y luego están las que he ganado a nivel regional. De esas ya he perdido la cuenta", reconoce el sevillano.

Lejos de alardear, Sergio atribuye su admirable currículum a los años, con sus esfuerzos y sacrificios, que ha consagrado al tiro con arco, un deporte que, pese a conocer muy de cerca, no se animó a practicar hasta poco antes de finalizar sus estudios universitarios. Y lo hizo más por diversión que por convencimiento.

"Mi primo es Felipe López, que fue olímpico y que en el año 2000 estaba concentrado en el CAR. Yo conocía el tiro con arco, pero nunca me había animado a lanzar, no me llamaba la atención. Hasta que un día acompañé a Felipe, porque la verdad es que además de entrenar los del equipo se lo pasaban bien, hacían viajes, convivencias,… Y allá que fui, sin expectativa ninguna", rememora el hispalense.

Quién le iba a decir entonces a Sergio que apenas un año después formaría parte del equipo andaluz y que acudiría a sus primeros campeonatos. Y ni mucho menos podía imaginar que en 2004 participaría en su primer torneo europeo. Al mismo le seguirían otra cita continental y dos Mundiales, además de la certeza de haber encontrado un deporte que lo tenía cautivado por completo.

Más de dos décadas después, Martínez, que ahora tiene 42 años, sigue disfrutando de cada flecha que lanza. Sólo en un año puede tirar en torno a 50.000, lo que requiere varias horas al día de entrenamiento y una buena forma física. "El tiro con arco se parece al golf en tanto que ambos son deportes muy mecánicos, pero, por lo menos en el caso del mío, que es el que conozco, te aseguro que es mucho más que coger el arco, tirar un par de flechitas y a casa. Requiere de una buena preparación física, pues la espalda, los hombros y los codos sufren bastante, y por ahí llegan las lesiones", explica.

Pero no sólo juega un papel destacado la preparación física. La psicológica, si cabe, requiere de un entrenamiento tanto o más necesario. El motivo: la constante rivalidad con uno mismo. "Es cierto que cuando competimos lo hacemos contra otros tiradores, pero en realidad lo haces contra ti mismo. El fallo o el acierto es tuyo. La concentración, los nervios... todo puede puede jugar malas pasadas en el momento de la verdad", afirma el sevillano.

Y es que, por muy mecánico que sea el tiro con arco, también hay que tener en cuenta otros factores imposibles de controlar. En sala, los participantes se colocan a una distancia de 18 metros respecto a la diana. Al aire libre, en cambio, están a 50 metros. Es allí donde más notan los cambios de luz, las oscilaciones del terreno, el viento, la lluvia… "Es un deporte muy bonito para evadirte, pero también muy exigente, porque te obliga a estar siempre concentrado, si no la fecha se va", apunta.

El que de momento no se va a ningún lado es el protagonista de esta historia, dispuesto a seguir agrandando su cuenta de preseas y a viajar por España y el mundo en la medida de lo posible, pues casi todo corre de su cuenta: "Es un deporte muy caro, no sólo por el material, también por los desplazamientos. Aquí no se ve un euro en premios, en los torneos internacionales sí, pero tampoco mucho. Luego están citas como Las Vegas, que puedes ganar 70.000 dólares, pero ahí ya no llego".