"Fue nuestro mejor partido en defensa"

En la rueda de prensa posterior a la victoria ante Unicaja, el entrenador del Real Betis Energía Plus, Zan Tabak, quiso mostrar su agradecimiento. "En primer lugar, a la afición verdiblanca por el incansable apoyo que mostró en el partido frente al Unicaja. Es el segundo partido consecutivo que el pabellón San Pablo se llena y no es lo mismo jugar con el pabellón así que medio vacío. Por eso pido que nos sigan ayudando, nosotros vamos a intentar devolvérselo dando lo máximo posible", afirmó el ténico croata.

Tabak expresó su satisfacción porque el triunfo contra el Unicaja se basó irrenunciablemente en un juego colectivo al que es tan afín. "Esta victoria es un esfuerzo de equipo. Cada uno ha hecho lo que debía hacer para que ganáramos. Los partidos no se ganan por meter si no por otra cosa, por el trabajo físico, por buscar al compañero... Es el partido defensivo más completo desde el principio de la temporada. Es con el que me voy más satisfecho. Me gusta que mi equipo muestre carácter de guerreros. Estamos un partido más cerca del objetivo de la permanencia y eso es lo principal", dijo al referirse a la mágica cifra de las 12 victorias de las que lleva hablando desde el mismo momento en el que firmó como entrenador verdiblanco.

Asimismo, el técnico se acordó de los jugadores que menos juegan: "Tengo que dar las gracias a Tomeu Rigo, Marc García, Emi Cate y Andrjez Pluta. Si ellos no mantuvieran el nivel en los entrenamientosno podríamos seguir adelante. Por detrás de lo que se ve hay mucha gente trabajando".