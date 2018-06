El mercado ya bulle

El mercado futbolístico entró en combustión antes de que comience el Mundial de Rusia y la prensa internacional se llenó de rumores que afectan a superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Neymar, Antoine Griezmann o Robert Lewandowski.

El Manchester United dio el martes el pistoletazo de salida con la contratación por 56,9 millones de euros del brasileño Fred, que se convirtió así en la primera incorporación de la plantilla de Mourinho para la próxima temporada.

60Millones por Fred. Los que ha pagado el Manchester United por el primer refuerzo para Mourinho

Muchos clubes entienden que los mejores fichajes se hacen antes del Mundial, un evento que tiende a encarecer el producto. Pero no siempre es fácil, y menos con las superestrellas. No es ningún secreto que el Barcelona pretende a Griezmann, pero las informaciones son confusas y nadie sabe hoy cuál será el destino del actual jugador del Atlético. Por lo pronto, el diario As defiende que Salah fue ofrecido al club azulgrana por si no saliera la operación del francés.

Si Griezmann sale del Atlético, el equipo de Simeone tendrá 100 millones de euros para gastar en un delantero, lo que seguramente reabriría el viejo rumor de un presunto interés por el uruguayo Edinson Cavani, del PSG.

¿Y el Real Madrid? El actual campeón de Europa tiene muchos frentes abiertos, comenzando por contratar un nuevo entrenador tras el súbito adiós de Zinedine Zidane. Mientras parece enfriarse la opción de Mauricio Pochettino y se descartan las posibilidades de Maximiliano Allegri y Joachin Löw, cobra fuerza el alemán Jürgen Klopp, del Liverpool. Lo que parece seguro es que si el Madrid quiere un técnico de prestigio, tendrá que gastarse mucho dinero. La gran bomba puede ser la salida de Cristiano Ronaldo. El portugués sigue sin revelar su futuro después de que sugiriera su adiós nada más ganar la Champions. Y algo parecido ocurre con Gareth Bale.

Otro tradicional agitador de mercados es el PSG, que tiene en Neymar a su gran incógnita. Cada tanto vuelve un posible interés del Real Madrid mientras la prensa francesa avanza que el club parisino es el único en disposición de asumir la contratación de alguien como Cristiano Ronaldo.

Mientras, Lewandowski sigue siendo objeto de mil especulaciones. El Bayern Múnich aseguró que se queda en el equipo bávaro, pero el agente del jugador indicó que busca una salida. Según el diario Bild, interesa a Manchester United, PSG y Real Madrid, aunque avisa de que el club alemán lo tasó ya en la astronómica cifra de 200 millones de euros.

En Italia, todos los ojos apuntan a la Juventus. Conseguida la continuidad de Allegri, el club turinés busca un portero de primer nivel que sustituya al legendario Buffon y la prensa asegura que pretende a un delantero, con Mauro Icardi como favorito. A cambio, Gonzalo Higuaín podría estar en venta.

Y falta por ver los movimientos del Manchester City, que cada año gasta decenas de millones. Está interesado en el brasileño Jorginho, valorado en 50 millones, pero no es el único al que desea Guardiola.