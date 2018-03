óscar Quintana se mostró satisfecho por un necesario triunfo, aunque su equipo sufrió demasiado y de nuevo empezó encajando un parcial que, seguramente, ante otro rival le hubiese costado el encuentro.

"Empezamos con mucha tensión por la importancia del partido, con el rival además muy acertado, pero pese a todo, pese a que el miedo nos atenazó al principio, no nos fuimos del partido", argumentó el técnico bético, para quien los suyos sacaron "el mejor juego en el segundo cuarto", pese a que el parcial reflejó un 13-13 en esos 10 minutos. "En el tercero no tuvimos la consistencia necesaria, como en la recta final, y permitimos muchos lanzamientos cómodos", añadió el preparador, que ahondó en la tensión del choque: "Pesaron mucho los nervios. Hubo momentos en que parecía que nos habían disparado con una pistola paralizante. Teníamos hablado que había que cambiar en defensa para no permitir canastas fáciles, pero nos quedábamos quietos".

"La afición otra vez ha estado muy positiva, más que nosotros, empujando desde el principio. Con la energía de San Pablo saldremos del agujero en el que estamos", destacó el cántabro, que se refirió al debutante Booker: "Puede darnos mucho en ataque y defensa, pero aún tiene que coger sistemas y controlar los espacios. Yo le doy un aprobado, porque tiene para darnos muchas cosas".

Sobre la última acción del partido, explicó: "La consigna en esa jugada era defender; queríamos impedir la situación de triple y que se la jugaran en un uno contra uno", apuntó el preparador verdiblanco.