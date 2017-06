Una milla de plata, una milla dorada

La plaza moronense no deja de revalorizarse temporada tras temporada. Este año el Aceitunas Fragata Morón se ha quedado a un solo paso de la final del ascenso a la Liga LEB Oro, un pico histórico para un club de baloncesto denominado en su fundación con el nombre del asentamiento fenicio, Arunci, y que ha continuado desde 1991, desaparición reguladora mediante, con el topónimo de la localidad de la Sierra Sur. La progresión es geométrica. La campaña pasada, recién ascendido a la LEB Plata, ya sorprendió con la clasificación para el play off. Lo de este año no ha sido una sorpresa para nadie.

Con casi 30.000 habitantes, Morón ha de batirse en la Segunda B de la canasta con capitales de provincia como Valladolid, Alicante, Granada o Ávila. La teórica desventaja cuantitativa de partida es suplida por una afición cada vez más enfervorizada, que ha marcado hitos de asistencia el polideportivo de la Alameda que no lograron las maratones de fútbol sala de 24 horas, las apariciones de Cardeñosa en sus bolos estivales de futbito o las exhibiciones de los Harlem Globetrotters. "La afición, como el club, supera el listón cada año", afirma el entrenador del equipo, Rafa Rufián, que informa de que en la semifinal frente al Valladolid debieron quedarse fuera sin entrada 200 aficionados. Los 800 asientos se quedaron cortos. La demanda superó a la oferta.

De cómo está volcándose Morón con su equipo de baloncesto da también fe Alo Marín, capitán del equipo, antes de rebañar un plato de caracoles en el bar Retamares, punto medio de esa milla de plata que inicia su itinerario en las calle Nueva, donde reside una parte de la plantilla, y que concluye en el paseo de la Alameda. En su cuarto año como jugador aruncitano, Marín destaca la exigencia de la competición: "Está muy igualada. El ejemplo es que la final por el ascenso está siendo disputada por el Valladolid y el Zornotza, sexto y el séptimo en la Liga".

Si en algo coinciden los protagonistas es que no ha sido una temporada fácil. Los obstáculos fueron numerosos desde el comienzo de la 2016-17. Rufián se refiere a la planificación, a los problemas con los pívots o al cambio de estilo, protagonizado por él mismo cuando recaló en el banquillo moronense en sustitución de Javier Fijo. "Tantos cambios impidieron un periodo suficiente de tranquilidad. El grupo tenía que asentarse. Ha sido una temporada irregular y nos costó clasificarnos para el play off pero, una vez ahí, el equipo se armó de fuerza mental y hemos sabido competir", explica un Rufián que dirige aún con los trasquilones de la coleta recién cortada.

Rufián dejó la práctica del baloncesto en Morón la campaña anterior. De repente, sus antiguos compañeros han pasado a ser pupilos. "Algunos no son sólo jugadores sino amigos. Hemos hablado mucho durante la temporada. El vestuario me ha ayudado mucho", revela Rufián, algo que refrenda su capitán: "Una de las claves ha sido que hay muy buena gente en la plantilla. Con lo difícil que ha sido la temporada, nada bueno habría pasado si no es por la unión. Las adversidades nos ha hecho un bloque fuerte y compenetrado", señala Marín, isleño de nacimiento pero que ejerce ya de moronense.

Llegado el play off por el ascenso, después de terminar octavo en la Liga regular, la inercia era la idónea. Pero el sueño de Morón, de toda la provincia sevillana, se desvaneció con el quinto partido en el Pisuerga. "En las eliminatorias son fundamentales el estudio del rival y la fuerza mental", explica Marín. Mantener la calma, no bajar los brazos frente al bache o abstraerse de que hay miles de ojos vigilando cada movimiento se antojan capitales. "No es lo mismo tirar en un entrenamiento que ante un pabellón abarrotado", aclara Marín, quien cree que, en algún momento, ha podido influir la extrema juventud del equipo.

Lo que sucederá con esta joven plantilla la temporada próxima es algo que anda estudiando el club. La meta volverá a ser el ascenso, convertir esa milla de plata que recorre la línea recta que va desde la calle Nueva hasta la Alameda en una milla de oro. Sus tachones están localizados en Retamares, Juan de Palma o en la barriada de la Paz, hasta sobrepasar los antiguos pabellones de los militares de la base aérea. El Morón prosigue el vuelo.