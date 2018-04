"No miramos más allá de este partido"

Hace dos semanas el panorama era negro. No había luz al final del túnel tras caer en Bilbao ante un rival directo, pero en el deporte las victorias lo cambiando todo y los triunfos ante el Unicaja y el Fuenlabrada, dos equipos en puestos de play off, han revitalizado al Betis Energía Plus de Óscar Quintana, que afronta de nuevo el partido ante el UCAM Murcia de mañana (12:30) como "una final".

El cuadro murciano llegará a Sevilla en una nube. A una victoria del octavo puesto, afronta el duelo tras ganar en Valencia el pasado fin de semana y lograr el miércoles su clasificación para la Final Four de la FIBA Champions, por lo que el técnico verdiblanco espera un "partido duro" en el que sus jugadores deberán estar "fuertes mentalmente".

"Pese a los dos últimos triunfos, en cada encuentro nos jugamos mucho. Seguimos teniendo piedras en la mochila por estar aún donde estamos en la esa lucha por no bajar de categoría. Nos alimenta el deseo de salir de abajo y eso se hace ganando", resumió el preparador cántabro, que no piensa en la posibilidad de abandonar esta jornada los puestos de descenso, sino sólo en el duelo que tiene ante sí: "No miramos lo que hagan otros equipos, porque no depende de nosotros. Mantenemos la tensión máxima y da igual si podemos salir de los puestos de descenso si los resultados acompañan. Vamos a ir a ganar este partido sin mirar más allá", añadió.

Con todo, Quintana es consciente de que su equipo aún tiene que mejorar aspectos que lo penalizan mucho en los encuentros. "Estamos trabajando en el tema del rebote y vamos mejorando, pero no sé puede solucionar un problema de la noche al día. En los últimos choques jugamos ante equipos que cargan mucho el rebote ofensivo y el UCAM es uno de esos también. Debemos controlarlo, porque no es sólo lo que le quitas al rival, sino la oportunidad de obtener puntos al contragolpe", destacó el preparador bético, que también hizo referencia a la defensa: "En Fuenlabrada demostramos estar verdes en varias situaciones. Corremos hacia atrás y cometemos errores por fallos en la comunicación y en los cambios. Hay que mejorar eso para no recibir tantas canastas fáciles", explicó.

"El UCAM Murcia es un equipo muy peligroso a domicilio. Es un conjunto muy físico, exigente e intenso, por lo que habrá que igualar ese nivel de agresividad porque te lleva al límite. Mentalmente hay que saber jugar este partido. Tiene un juego interior duro y que se ha reforzado con Lima, además de una buena capacidad anotadora desde el triple", analizó Quintana, para quien el apoyo de la afición será clave no sólo en este duelo sino también en la lucha por la salvación. "Estamos deseosos de que venga mucho público. La afición es fundamental para nosotros en casa. Necesitamos el apoyo y el aliento de todos".