El momento de levantarse

El factor sorpresa esta temporada ya no vale para el Sevilla Atlético. En la Segunda División ya saben cómo se las gasta el filial nervionense, lo que es capaz de conseguir, y el potencial que sus hombres acumulan. De ahí, que este año, la salvación cueste incluso algo más si cabe que el pasado curso.

Los primeros resultados de la presente temporada así, de momento, lo plasman. Un empate y una derrota ante Osasuna y Valladolid, dos rivales llamados a pelear por cotas altas de la clasificación, ante los que se vio a un equipo de Luis Tevenet que continúa su proceso de aprendizaje tras los numerosos cambios, el primero en el banquillo, que han habido durante el verano.

Por eso, el encuentro ante la Cultural Leonesa está marcado en rojo. El equipo de Rubén de la Barrera es uno de los equipos recién ascendidos a la categoría y supone uno de los rivales en la particular liga por la permanencia que jugará el Sevilla Atlético en la presente campaña.

Llegará el equipo castellano-leonense con la moral por las nubes a la ciudad deportiva José Ramón Cisneros, máxime después de haber logrado sumar, tras 42 años fuera de la Segunda División, una nueva victoria en la categoría de platadel fútbol nacional. Fue ante Osasuna y, precisamente, fue un ex sevillista como Rodri el encargado de batir, en el tiempo añadido, al equipo rojillo (1-2). Un éxtasis que los recién ascendidos pretenden prolongar hoy en Sevilla, donde tratarán de conseguir un buen resultado.

Si el equipo entrenado por Luis Tevenet tuviera pocos contratiempos, más allá de los meros resultados, las ausencias con las que afronta el filial franjirrojo el encuentro tampoco acompañan. Hasta seis bajas son las que se cuentan en la plantilla sevillista, cinco de ellas por el conocido como virus Fifa, ya que Marc Gual, Pozo, Carmona, Aburjania y Ondoa están con sus correspondientes equipos nacionales, y Cristian González está lesionado. A esto, además, se le debe sumar la marcha de Carrillo, que fue traspasado al Cádiz pocas horas antes del cierre de la ventana veraniega de mercado. Por contra, el otrora delantero sevillista sí podrá contar con los dos últimos fichajes: Felipe Carballo y Miguel Olavide.

Pese a todo, la principal incógnita de Tevenet, que adelantará la posición de Carlos Fernández para alinear en la mediapunta al Mena, radica en el lateral derecho, pues el sustituto natural de Carmona, Borja San Emeterio, está bajo de forma, tras salir de una lesión.

Si el cántabro no pudiese jugar, su puesto lo ocuparía Núñez, lateral que alternó el año pasado el juvenil y el Sevilla C, que todavía no ha debutado en Segunda y que integrará la plantilla del filial, lo mismo que Felipe, lateral zurdo, inscrito a última hora con el segundo equipo.

El técnico sevillista declaró que a sus chavales les "hace falta ser más duros en las dos áreas", aunque espera que su despliegue futbolístico sea "parecido al de la segunda parte del último partido ante el Valladolid", a pesar de la derrota.

El técnico sevillano definió a la Cultural como un rival "con un fútbol muy definido, con gente del año pasado, muy competitiva" y que llegará "muy ilusionada" tras haber ganado por 2-1 a Osasuna.