Otra noche eterna en Cibeles

Miles de aficionados del Real Madrid celebraron hasta altas horas de la madrugada en la Plaza de Cibeles de la capital española la conquista de una nueva Liga de Campeones de fútbol por parte del club blanco.

Apenas concluido el encuentro en Kiev, que el Real Madrid ganó 3-1 al Liverpool, miles de personas comenzaron a congregarse en el tradicional escenario de festejos del club ubicado frente al edificio del Ayuntamiento.

Según estimaciones de medios españoles, más de 20.000 personas se reunieron en la céntrica plaza, entre ellos muchos ancianos, niños y familias. Allí entonaron canciones como "Campeones, campeones", "Cómo no te voy a querer" o "We are the Champions".

Los festejos, en medio de un fuerte operativo policial, transcurrieron sin mayores disturbios, aunque algunas personas debieron ser atendidas principalmente por intoxicaciones vinculadas al alcohol.

Las celebraciones continuarán hoy desde la tarde tras el arribo del plantel a Madrid. El festejo comenzará en el estadio Santiago Bernabéu, desde donde los jugadores se dirigirán a la Catedral de la Almudena.

Luego visitarán la sede de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, donde serán recibidos por las autoridades políticas, y posteriormente recorrerán Cibeles antes de retornar al Bernabéu. Allí, desde las 22:00, se vivirá la gran fiesta delante del público madridista.