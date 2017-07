La norma que fomenta la picaresca

Como cada año antes de una nueva temporada, las federaciones de fútbol regionales se reúnen para certificar las normas y añadir nuevas si fuera pertinente. En Andalucía, tanto la campaña pasada como ésta ha habido cambios importantes. Tras un primer año de vida de la División de Honor sénior bastante fructífero, en el que casi todo el mundo quedó muy contento, el próximo curso traerá otra modificación tan mediática como lo fue la nueva categoría ya implantada.

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) aprobó la implantación de una nueva norma con respecto a los cambios -que ya aumentaron en su día de tres a cinco-, comúnmente llamada "cambios volantes" o "cambios infinitos". Esto significa que los entrenadores podrán realizar todas las sustituciones que deseen. Así, los técnicos podrán dar entrada y salida a sus pupilos todas las veces que quieran. Además, la convocatoria máxima para los partidos aumentará de 16 a 18 futbolistas.

Según confirmó el presidente del máximo organismo futbolístico andaluz, Eduardo Herrera, en la temporada 17-18 serán implantados este tipo de cambios en las categorías cadete, juvenil y sénior -las divisiones menores ya los usaban- hasta Primera Andaluza, quedando fuera la División de Honor antes mencionada.

Esta nueva modalidad de hacer los cambios, muy parecida a otros deportes como el balonmano, el fútbol sala o el waterpolo, entre otros, ha causado mucho revuelo entre los clubes, pues algunos creen que esta medida traerá más cosas negativas que positivas.

Las reacciones de los clubes afectados por la medida no se han hecho esperar y se puede ver una tónica general de descontento. Los más radicales en contra han manifestado incluso frases como "esta medida va a cambiar el fútbol tal y como lo conocemos" o "se ha adulterado la competición con esta nueva norma".

El vicepresidente del CD Cerreño -cuyo equipo milita en la Primera Andaluza onubense-, Bartolomé García, argumentó el porqué del malestar con respecto a esta modificación: "Te lo voy a explicar muy claro. Todo esto lo he hablado con los demás dirigentes y con la afición del club, que a pesar de no ser un pueblo grande hay mucha por este deporte, y estamos todos de acuerdo. Esta nueva normativa va a adulterar el fútbol, sobre todo en los minutos finales, y va a hacer que crezca la picaresca en los campos. Las pérdidas de tiempo cuando se va ganando, ya eran algo habitual, y esto sólo va a hacer que aumenten".

Aunque este malestar sea generalizado, hay directivos como Antonio Luis Martínez, más conocido como Oñi y presidente de La Palma CF cordobés, que prefieren ser cautos y esperar a ver cómo transcurre la temporada antes de sacar conclusiones precipitadas: "Habrá que darle un tiempo de margen. Esta temporada se verá si han hecho bien aplicándolo o si tendrán que recular. No está claro cómo afectará, pero hay muchas posibilidades de que ralentice el juego, aunque también es verdad que si la norma es seguida por los árbitros al pie de la letra puede haber menos pérdidas de tiempo. Además, ayudará a los entrenadores cuando los jugadores estén encendidos, dando la posibilidad de sacarlos del campo hasta que se relajen".

No sólo son estos dirigentes de los clubes los que claman en contra de los cambios volantes. Algunos entrenadores tampoco están contentos con la medida. En palabras de José González, Ché, entrenador del San Juan -que esta temporada debuta en la Primera Andaluza sevillana tras descender de División de Honor-, "no favorece al espectáculo". "En las segundas partes se va a jugar muy poco, ya no sólo por todos los cambios de los jugadores de campo, que es lo de menos, es sobre todo por los cambios en los porteros. ¿Cuántas veces cambiará un entrenador en los últimos minutos al guardameta para perder tiempo y que el partido baje de ritmo?, ¿cuántos jugadores caerán lesionados cuando falten cinco minutos y vayas ganado por un gol?", reflexiona.

Todas estas preguntas serán respondidas a lo largo de la próxima temporada, pero como comentaron los hombres de fútbol consultados, todo estará relacionado con la idiosincrasia y la buena o mala fe de cada equipo. Esta nueva campaña que nos espera pondrá a prueba la normativa y servirá para ver si es válida o no. Porque una vez más, las probaturas se hacen en el fútbol modesto.