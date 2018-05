"Se ha notado la mejoría en la defensa"

La cuenta atrás se ha iniciado en el Betis Energía Plus, que podría certificar su segundo descenso en dos años la próxima semana. Las matemáticas todavía dan esperanzas al conjunto hispalense y a eso se aferra Josep Franch, que se agarra "a lo que el equipo viene haciendo bien las últimas semanas para seguir trabajando con ilusión mientras haya una posibilidad de salvación".

El base, que ya descendió con el Gipuzkoa hace unos años y que sabe lo que es jugar en la LEB Oro, afirmó en Radio Marca Sevilla que éstos, "seguramente, son unos de los momentos más difíciles" de su carrera. "El año está siendo muy duro. Estamos en una situación complicada y la gente no lo está pasando bien. Quedan cuatro partidos y mientras haya opciones, aunque cuesta por la dinámica perdedora, hay que agarrarse a lo que venimos haciendo bien en los dos últimos partidos en los que estamos compitiendo y recibiendo menos puntos", afirmó el catalán, que ve una "clara mejoría" del cuadro bético en estas dos semanas con Javi Carrasco al mando: "Está poniendo más énfasis en la defensa. Es un entrenador muy detallista que se preocupa mucho por la mejora individual de cada jugador. Los entrenamientos son distintos a los anteriores, trabajando situaciones en las que se prepara más conceptos defensivos y por eso se nota la mejora del equipo atrás. En los dos últimos encuentros recibimos 81 y 77 puntos frente a los más de 100 de antes".

En Zaragoza de nuevo se le escapó a los verdiblancos un choque que parecía controlado. "Si supiéramos por qué lo hubiésemos corregido. Lo cierto es que por momentos no seguimos el plan del partido y cuando estuvimos por delante en el marcador quisimos probar cosas distintas al sentirnos cómodos y no es el momento de probar cosas nuevas. Si algo funciona hay que seguir con eso", apuntó Franch, quien tiene claro que este domingo ante el Baskonia "hay que salir a morder desde el minuto 1 y con la confianza de que se puede ganar". "Es un rival muy sólido con uno de los mejores entrenadores de la liga. Juega a un nivel de intensidad muy alto y si no lo igualamos nos puede pasar como en Barcelona".