Un núcleo fuerte y 'made in Spain'

Ya lo dijo hace unos días Saúl Blanco cuando se le pidió que valorase la plantilla del Betis Energía Plus para la temporada 2017-18: "Contamos con un buen bloque nacional, algo que es fundamental en la Liga Endesa. Tenemos jugadores que conocen la competición y, además, con un peso relevante en el equipo".

No es asuntó baladí el que expuso el alero ovetense, un veterano de las canchas ACB que sabe que en no pocas ocasiones son los jugadores nacionales los que pueden decantar la balanza de un equipo, y que la ausencia de ellos, si va a acompañada de resultados negativos, es suficiente para echar por tierra la temporada.

Aludía Blanco, cómo no, a la experiencia que tanto él como sus compañeros made in Spain, es decir,Mikel Úriz, Josep Franch, Alfonso Sánchez e Iván Cruz-Uceda atesoran en esta competición. Pero no sólo en lo que a equipos y entrenadores rivales se refiere, o a lo conveniente que resulta saber cómo se juega -y se pita- en ACB. La unión de un vestuario con predominio de hispanohablantes es una buena noticia para los intereses del equipo que dirige Alejandro Martínez.

Hacía bastante tiempo que no se daba tal circunstancia. De hecho, en la temporada 2013-14, en la que el equipo estuvo dirigido por Aíto García Reneses y acabó disputando el play off por el título, sólo tres españoles fueron inscritos de inicio -Josep Franch, Willy Hernangómez y Joan Sastre-, si bien para cumplir con la normativa de la ACB -que exige contar con cuatro jugadores españoles o de formación- se contaba con Beka Burjanadze. También compitió el argentino Marcos Mata, el canterano Guillermo Corrales y, en la recta final del curso, Álex Urtasun.

En la campaña siguiente, la 2014-15 -que comenzó de la mano de Scott Roth y finalizó con Luis Casimiro-, Pierre Oriola y Berni Rodríguez se unieron a Urtasun y Hernangómez para cumplir con el marco de contratación, estando acompañados por Diego Gallardo, cuya experiencia y responsabilidad no podía ni mucho menos equipararse a la de los anteriores.

Pero, curiosamente, fue Gallardo el que, pese a su juventud, ayudó a cumplir ese mínimo de cuatro jugadores españoles en la temporada 2015-16, pues Berni y Oriola fueron los únicos supervivientes de la hornada anterior, a los que se sumó Alfonso Sánchez.

El curso pasado, la nómina de nacionales la integraron Triguero, Sánchez, el joven Marc García, este último en calidad de cedido por el Barcelona, y Tomeu Rigo.

Con este sucinto repaso a las últimas plantillas inscritas en la ACB por parte del club hispalense, el hecho de que sean cinco los españoles, curtidos en el baloncesto nacional, los que comiencen la temporada el próximo 30 de septiembre no puede más que verse como una circunstancia positiva.

Más si un vistazo aún más reciente nos lleva a la segunda vuelta de la pasada campaña, en la que, ante la adversidad y las malas sensaciones que empezaron a apoderarse del equipo, la actitud del vestuario no fue todo lo buena que aquellos tiempos difíciles requerían.

Haber nacido en el mismo país y hablar el mismo idioma no necesariamente es sinónimo de unión y compromiso. Pero sí que es cierto que en todo deporte de equipo se necesita de un núcleo fuerte que reme en la misma dirección, que se responsabilice tanto de los fallos como de los aciertos y que sea capaz de dirigir al resto de compañeros cuando las alegrías escasean y las fuerzas empiezan a flaquear.

Quizá por ello los dirigentes el Betis Energía Plus, que ultiman los detalles finales del plantel, valoren la posibilidad de incorporar a un jugador nacional para la posición de ala-pívot, la única que, a priori, falta por reforzar.

Si bien es cierto que aún les queda una plaza extracomunitario por cubrir, no se antoja descabellado esperar a ver cómo transcurren las primeras jornadas del campeonato para plantearse su utilización y, entre tanto, buscar a un español -tampoco se descarta que sea europeo- para cerrar la plantilla.

De lo que sí dispone a día de hoy el Betis es de un núcleo patrio con personalidad y cualidades para liderar al equipo. Sin duda, hay que apostar por el producto nacional, y no sólo a la hora de sentarse a la mesa. Como muestra, el ejemplo que dio el propio Saúl Blanco: "Hay que mirarse en el Valencia, campeón de liga con un grupo nacional importante -Guillem Vives, Rafa Martínez, Pierre Oriola, Fernando San Emeterio y Joan Sastre- reforzado con jugadores de primer nivel europeo". Un buen espejo, el del campeón de liga, en el que mirarse".