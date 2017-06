De nuevo a competir

Con la sensación del deber bien cumplido llega el Sevilla Atlético a los últimos encuentros de competición en esta Segunda División. Después de conseguir hace un par de jornadas la salvación matemática, el filial buscará ante el Oviedo en el Carlos Tartiere sumar una nueva victoria, la decimocuarta de la temporada, en el que supone el último desplazamiento del equipo de Diego Martínez en la presente temporada, en la que han cubierto con nota el expediente.

Pese a que los zagales del cuadro franjirrojo no tengan nada ya por lo que luchar en lo referente a los objetivos marcados, no hay que darlos por vencidos. Ya lo demostraron el pasado fin de semana en el encuentro ante el Cádiz (3-3), en el que los sevillistas plantaron cara y tutearon al conjunto amarillo, que luchaba por certificar el pase matemático a los play off de ascenso a la Primera División.

Mismo objetivo, dar caza a uno de los puestos que dan acceso a la postemporada, persigue el cuadro asturiano. El equipo entrenado por Fernando Hierro buscará apurar, con un triunfo, sus escasa opciones de acabar la temporada entre los seis primeros. Son, a falta de dos jornadas -la que se disputa en horario unificado hoy (20:00) y la que se celebrará la próxima semana- cinco puntos los que separan al conjunto carbayón de su difícil objetivo, por lo que saldrá a por todas para lograr, además, despedirse de su afición con los tres puntos en el zurrón.

Sin embargo, los sevillistas, una vez más, no le pondrán las cosas fáciles. Ya demostraron la pasada semana ante el Cádiz que, pese a no disputar nada en cuanto a objetivo, las chanclas todavía están guardadas en el armario. Sin relajación, y con honradez y tensión competitiva, los de Diego Martínez saldrán a por un triunfo en un escenario tan reconocible como el Carlos Tartiere, que, renovado, mantiene la esencia del antiguo coliseo carbayón, escenario de mal recuerdo para los sevillistas, pues allí se fraguó uno de los descensos más dolorosos del conjunto hispalense. De eso hace 20 años, ¡cuánto ha llovido y cuántos títulos lucen en las vitrinas del club hispalense en estas dos décadas!

En cuanto a lo meramente deportivo, el técnico gallego ha dispuesto de varias novedades en la lista de convocados. Las ausencias de jugadores habituales en el plantel como Caro, Bernardo Cruz, Fede San Emeterio o Ivi, el máximo goleador del equipo, provocaron que Diego Martínez tire de jugadores del Sevilla C, como Alberto Villapalos o Juanmi, que podrían disponer de algunos minutos según transcurra el encuentro. Ondoa, por otro lado, volverá a colocarse bajo los palos después de debutar con una tarjeta roja en el encuentro ante el Zaragoza (jornada 30), mientras que Álex Muñoz cubrirá la ausencia de Bernardo en el eje de la zaga y será pareja de Diego González.

Pese a las ausencias, la victoria es el único objetivo para los sevillistas, que buscarán dar también una buena imagen en un estadio de un histórico club como el Carlos Tartiere. En este sentido, Diego Martínez declaró en la previa al encuentro que el objetivo de sus hombres es "dar su mejor versión en los dos partidos que restan y, por supuesto, ganar", ya que considera que este final de temporada es "un excelente momento para refrendar lo hecho durante todo el año".

"El escenario es extraordinario para jugar ante uno de los grandes de la categoría. Hay bajas, pero seguiremos fieles a nuestro estilo. Nuestra temporada es de matrícula de honor, pero ojalá saldemos el último partido fuera de casa con un triunfo", afirmó el técnico gallego.

Sevilla Atlético:Ondoa; Carmona, Diego González, Álex Muñoz, Matos; Yan Brice, Cotán; Curro, Borja Lasso, Pozo; y Marc Gual.

Árbitro: Eiriz Mata (gallego).

Estadio:Carlos Tartiere (20:00).