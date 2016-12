Un ojo en cada partido

El Betis Energía Plus disputa hoy el que puede ser el partido más importante de su historia reciente. Y no es precisamente el del Bilbao Arena. Se jugará a casi 900 kilómetros, en Sevilla, concretamente en el hotel Al Ándalus de la Avenida de la Palmera, donde, a partir de las 20:00, el Betis celebra la Junta de Accionistas en la que se debe confirmar la integración del club de baloncesto en su estructura. Un nuevo match ball para una entidad que parece abonada a sufrir cada cierto tiempo y cuyo fin, salvo sorpresa mayúscula, llegará con la aprobación del sexto punto del orden del día, según anunció el club heliopolitano.

Coincidiendo con el inicio del acto institucional en tierras sevillanas, en el Bilbao Arena volará el balón y se realizará el salto inicial. Allí el equipo de Zan Tabak, todavía con el trago de la épica victoria del pasado martes ante el Real Madrid en pleno gaznate, tratará de alejarse de todo lo que no tenga que ver con el plano deportivo para conseguir una nueva machada en una cancha que históricamente no se le da bien. Un nuevo reto para los verdiblancos, que ya han demostrado ser capaces de dar el do de pecho y de colocarse el mono de trabajo. Y así es cómo se consiguen los resultados positivos.

Han sido cuatro las victorias que han regresado en el avión desde Bilbao con el equipo hispalense a bordo en los 12 viajes que han hecho, algo que no ocurre desde hace dos temporadas. Un balance a favor de los vascos que los verdiblancos tratarán, una vez más, de quebrar sobre la base del trabajo duro en defensa y las rápidas transiciones al ataque.

Porque un triunfo ante el Bilbao Básket, en su casa, sería sin duda el broche dorado a un año natural bastante bueno en lo deportivo, que dio con un equipo que casi se cuela en play off de la mano de Luis Casimiro y que ahora, una vez más, lucha por no sufrir en exceso sin renunciar a nada que pueda llegar como premio extraordinario. Aunque, claro está, todo pasa por continuar añadiendo victorias al casillero e ir partido a partido.

Al de hoy llega el equipo de Carles Duran con sensaciones renovadas después de vencer el pasado miércoles en la difícil pista del Obradoiro, un triunfo que sirve para que apuren sus opciones de estar el próximo mes de febrero en la Copa del Rey. Los bilbaínos confían, además, en que el apoyo de su público sirva para insuflar fuerzas al equipo cuando las energías, por la acumulación de partidos en pocas horas, fallen.

Para obtener un resultado positivo de la visita al País Vasco, vencer en la mayoría de duelos particulares será vital. Quizás el más atractivo es el que se producirá en la pintura, con Eric y Mahalbasic como principales estiletes de ambos equipos. Los dos fueron protagonistas en las últimas victorias de sus respectivos equipos y el que resulte ganador del envite tendrá muchas papeletas para llevarse el partido a la maleta.

Tapar bien a un viejo conocido como Bamforth, que se ha convertido en uno de los líderes del vestuario bilbaíno erigiéndose como máximo anotador, o evitar que Mumbrú saque ventajas en el poste con sus pares también serán determinantes a la hora de certificar el resultado final.

La concentración, por tanto, debe ser absoluta desde el minuto cero. El triunfo ante el Real Madrid es "uno más", tal y como avisaba Tabak al término del encuentro y para alcanzar el objetivo de la salvación holgada no sirve para nada si no se refrenda con más victorias.

Competirle de tú a tú a uno de los conjuntos habituales en Europa en los últimos años en su casa, y lograr una victoria donde sólo dos equipos lo han conseguido esta temporada -incluso el Barcelona cayó en Bilbao- supondría un importante golpe sobre la mesa.