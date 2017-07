Una olimpiada de mudanza

La selección española femenina de rugby 7 zanjó a finales de junio en Clermont-Ferrand (Francia) la permanencia en las Series Mundiales, la competición que disputan los 11 mejores combinados nacionales del mundo. En la localidad del país vecino se jugó la sexta y última jornada del año. El mérito de retener la plaza en la élite mundial del rugby deriva de dos situaciones. De un lado cuenta la desventaja con la que compite el rugby español con respecto a países con mejores finanzas y más atención por este deporte minoritario. Del otro, que nunca es fácil renovar casi por completo a una selección en un año postolímpico.

Al frente del combinado femenino está el técnico sevillano Eusebio Quevedo. El seleccionador atiende a este periódico horas antes de partir hacia Kazán (Rusia), donde se está disputando la segunda serie del Europeo: "Ha sido un año de transición. Nos hemos enfrentado a selecciones hechas, mientras que nosotros hemos ido remodelando el equipo que jugó en los Juegos de Río, que ha pasado de ser la que tenía la edad media más alta a ser una de las más jóvenes".

Las miras de la selección están puestas en los Juegos de Tokio de 2020. El objetivo se divisa en un horizonte de tres años, periodo de olimpiada. De ahí que resulte capital el rejuvenecimiento del grupo. "Durante las Series Mundiales han jugado 21 jugadoras, de las que 11 lo han hecho por primera vez. Creo que es un éxito haber podido involucrar a jóvenes, muy jóvenes, jugadoras que van desde los 17 a los 21 años. Si seguimos con el plan, auguro un óptimo futuro a corto plazo para el rugby español", explica Quevedo, a quien le asalta un prudente matiz: "Claro que tendremos que compararnos con el resto de selecciones, que no se quedan quietos y que, además, cuentan con mejores infraestructuras que nosotros".

No desvela ningún secreto el técnico, antiguo jugador del Uni y del Ciencias, cuando define los obstáculos que afronta en su tarea: "Si tienes un grupo con el que trabajar asiduamente, da igual que sean jugadoras nuevas. Pero no tenemos la posibilidad de entrenar a diario y no podemos conjuntarnos como es preciso. No es el caso de Francia, Nueva Zelanda, Brasil y otras selecciones, nuestras adversarias, que sí viven cotidianamente en centros especializados".

Para que la selección disponga de la estructura de sus rivales, que posibiliten concentraciones más duraderas y adaptaciones más fructíferas, falta lo de siempre. "Faltan recursos. La crisis del país se nota, sobre todo en los deportes minoritarios. Nosotros dependemos más de las ayudas institucionales y de los patrocinios privados", detalla Quevedo.

En este capítulo sobresale el apoyo de Iberdrola, no sólo en el rugby sino en un apreciable número de deportes femeninos. La empresa gasística ha promovido la creación de la Copa de la Reina en la modalidad olímpica, competición que ha celebrado recientemente la primera edición. "Iberdrola está haciendo un gran trabajo, de matrícula de honor. La organización de la Copa, con tres sedes en España, es el ejemplo de una apuesta que puede sentar las bases de una selección que represente con garantías a España por el mundo", dice.