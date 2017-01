"Era un partido para mostrar ambición"

No estaba nada contento Zan Tabak, entrenador del Betis Energía Plus, a la finalización del encuentro. Creía el técnico croata que, después de tres encuentros consecutivos ganando, era el día, ante el Andorra, de confirmar el carácter y las ganas de crecimiento que había demostrado en los compromisos anteriores. Pero no, no pudo ser. "Después de los últimos tres triunfos, era un partido para haber mostrado ambición, pero no pudo ser", resumió Tabak acerca de la abultada derrota sufrida en el Polideportivo andorrano.

Sí tuvo palabras de elogio el preparador verdiblanco con la reacción llevada a cabo por los suyos en el tercer cuarto, periodo en el que se llegó a situar a cinco puntos del equipo de Joan Peñarroya. "Me quedo con el tercer cuarto. Fue una reacción que enseñó el carácter que tiene este equipo, pero no jugamos el partido adecuado", declaró Tabak en los micrófonos de Movistar.

Nada satisfecho estaba el entrenador croata con el juego global de su equipo. Como los aficionados cajistas, Tabak creyó que, después del tercer cuarto, habría posibilidades de culminar una remontada. Pero no pudo ser. "La reacción del equipo tuvo su valor, pero yo le pido aún más a este equipo", decía para la cadena con los derechos de la Liga Endesa, justo después de concluir el choque, en unos instantes en los que apenas se oía algo que no fueran las palmas y la ovación de los aficionados andorranos y los gritos de júbilo de los jugadores que celebraban el boleto de clasificación para la Copa del Rey en la jornada que delimitaba el final de la primera vuelta en la competición liguera.