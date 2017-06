Un paso por el quirófano y rumbo al 'green'

Un buen consejo puede llegarnos en cualquier momento y lugar. Pero quizá no era lo que esperaba encontrarse Jesús Pulido cuando en 2008 entró en quirófano tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles jugando al tenis. Y es que aún no se había terminado de reponer de la anestesia cuando el medico le propuso un cambio que a la larga resultó un verdadero punto de inflexión.

"El cirujano me dijo que en adelante no podría practicar deportes con movimientos bruscos y me recomendó el golf. Yo ya lo conocía por mis sobrinos, que empezaron a recibir clases mucho antes que yo y siempre me decían que lo probara, que me iba encantar. Pero no los creía. Qué equivocado estaba", reconoce este vecino de Dos Hermanas, que a sus 52 años se alzó con el Campeonato de Andalucía sénior celebrado en el Real Club Sevilla Golf el pasado abril.

Jesús no esconde que su pasión por el golf es reciente, aunque no por ello menos intensa. Justo al contrario, considera su deporte, ese que redescubrió tras una lesión que amenazó con restarle diversión y del que hoy no se imagina prescindiendo, una de las mejores experiencias de su vida: "Ningún deporte me había enganchado tanto, y eso que he probado unos pocos. Siendo un niño descubrí el esquí, pues entonces vivía en el Alto Pirineo de Huesca. Antes de eso, como todos los chavales, jugaba al fútbol. Tiempo después mi familia se trasladó a Baza y practiqué atletismo, concretamente optatlón. Y ya de adulto me aficioné al tenis".

A su reciente triunfo en el certamen andaluz Pulido añade la Orden del Mérito de la que le hizo entrega el Real Club Sevilla Golf -entidad de la que es socio- como dos de los éxitos deportivos que más ilusión le han hecho en estos nueve años de aventuras en el green. Pero, por encima de cualquier trofeo o reconocimiento que se precie, y aunque no niega el orgullo que siempre reporta una victoria, Jesús se queda con el componente social que le ha brindado su deporte.

"El golf me ha cambiado la vida, y lamento no haberlo descubierto antes, más que nada porque ayuda mucho a socializar. Antes mis relaciones eran fundamentalmente profesionales, muy pocas vecinales. Pero practicando el golf, que además es un deporte saludable y placentero, he conocido a cientos de personas de todos los ámbitos, y algunas de ellas se han convertido en mis mejores amigos. A esto también ha contribuido mi club, que desde el principio me acogió francamente bien", explica.

Por todo lo anterior, no es de extrañar que Jesús Pulido dispongan de más de un argumento para trasladar a todo aquel que quiera tomar el mismo consejo que hace casi una década él recibió en un quirófano: "Para empezar, el golf es una disciplina maravillosa, en la que los valores del trabajo hecho con humildad, aprendiendo de tus compañeros y disfrutando con tus amigos, es lo que realmente motiva. No tiene ni género ni edad, es intergeneracional y una muy buena opción para practicar en familia. Y para colmo se juega al aire libre y en entornos de gran belleza paisajística".

Así visto, ¿qué más se puede pedir? Pues hay una cosa más. Y es que, en opinión del protagonista de esta historia, el golf también te ayuda a descubrir el interior de las personas. "En una ronda, que dura aproximadamente cuatro horas y media, acabas conociendo a la perfección a la persona con la que estás compartiendo la partida. Eso te permite ver acciones ejemplares y admirables, y en algunos casos, por suerte los menos, todo lo contrario. Por eso siempre digo que el comportamiento en una ronda de golf es un fiel reflejo del alma".