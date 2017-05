Más pendiente del Bernabéu

El Barcelona está obligado a no fallar hoy en su visita a la UD Las Palmas si quiere mantener el pulso por el título liguero con el Real Madrid, que a la misma hora recibirá al Sevilla y, además, tiene un partido pendiente: el miércoles, en Vigo, ante el Celta.

El conjunto azulgrana es líder provisional del campeonato, empatado a 84 puntos con el Real Madrid, pero con un partido más que el conjunto blanco.

De ganar en las Islas Canarias se aseguraría, con independencia del resultado del eterno rival, mantenerse con opciones al título hasta la última jornada, cuando recibirá al Eibar en el Camp Nou y el Real Madrid visitará al Málaga en La Rosaleda.

Para medirse al Las Palmas, Luis Enrique no podrá contar con los lesionados Mathieu, Aleix Vidal, Rafinha, ni tampoco con el sancionado Sergi Roberto, a lo que se suma la baja de última hora de Piqué, que tuvo que ser ingresado en un hospital por un dolor abdominal.

Sin lateral derecho y sin un central titular, el panorama en defensa se complica y por ese motivo Luis Enrique Martínez convocó al central del filial Marlon Santos. Si se decide con una defensa a tres con tres centrales, Jordi Alba y Rakitic podrían ser los carrileros.

Sergio Busquets, Iniesta y Rakitic son las apuestas más fiables en el centro del campo, mientras que en la punta de ataque, como siempre, un tridente de nuevo en estado de gracia, el que forman Messi, Luis Suárez y Neymar, y que el pasado sábado finiquitaron ellos solos el partido ante el Villarreal (4-1). En plena carrera por su cuarta Bota de Oro, Messi buscará además batir un nuevo récord en Las Palmas, pues el estadio Insular es el único de los 20 equipos de Primera en el que nunca ha marcado.

El equipo azulgrana se medirá a un conjunto canario herido en su orgullo, después de tres derrotas seguidas, y que es una caja de sorpresas, capaz de lo mejor y de lo peor, porque después de un notable papel en gran parte de la temporada su final de curso está siendo decepcionante.

La de hoy será la última oportunidad para que Las Palmas se reconcilie con su afición, el día en el que Quique Setién se despedirá en casa de unos seguidores que hasta no hace muchas jornadas pedían a coro su renovación. Su decisión de no seguir ha desembocado en este decepcionante final. El técnico cántabro recupera a Jesé y Kevin-Prince Boateng tras cumplir sus sanciones. El primero, ex jugador del Real Madrid, será uno de los futbolistas más motivados, al confesar su deseo de marcar algún gol y privar del título liguero al Barcelona. Por el contrario, son baja hasta final de temporada Dani Castellano, por lesión, y Livaja, por sanción.

Tampoco estarán disponibles los centrocampistas Tana y Vicente Gómez: el primero, al arrastrar molestias en el tendón de Aquiles izquierdo, y el segundo, al volver a tener molestias en la espalda, cuando parecía que estaba listo para reaparecer en este partido.

El equipo de Luis Enrique no olvida que la pasada temporada, en su primera visita liguera al estadio de Gran Canaria, venció por un apurado 1-2 con goles de Luis Suárez y Neymar, y del brasileño Willian José para Las Palmas, todos en la primera parte.