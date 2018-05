El posible positivo de Kiprop sacude el medio fondoEl Real Madrid, sin Doncic, sella el primer lugar

El keniano Asbel Kiprop, campeón olímpico y tres veces mundial de 1.500 metros, dio dado positivo en un control antidopaje fuera de competición, según informó el diario británico Mail Online.

Kiprop, de 28 años, campeón olímpico en Pekín 2008 con sólo 19 años tras la descalificación por dopaje del bahrainí Rashid Ramzi, conquistó después tres títulos mundiales consecutivos de 1.500, en Daegu 2011 (el sevillano Manuel Olmedo fue cuarto), Moscú 2013 y Pekín 2015. Juan Carlos Higuero, cuarto en la final olímpica de Pekín 2008, se considera "moralmente con medalla" tras conocer la noticia.

"Puede que Kiprop no se dopara aquel año, pero tengo dudas. La Agencia Mundial Antidopaje y la IAAF tienen que ser más severas para que los tramposos se lo piensen dos veces antes de doparse", declaró el burgalés, que acabó quinta en aquella final: "Los ritmos eran tan frenéticos que ahora te queda la duda sobre cómo lo conseguían. Te vapulean y no te dan la menor opción porque a ti no te dan las piernas", analizó.