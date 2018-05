El premio fue para la efectividad

El equipo femenino del Betis cayó derrotado ante el Sporting de Huelva en el encuentro que abría la penúltima jornada de la Liga Iberdrola. Mal partido en líneas generales de las verdiblancas, muy incómodas en el terreno de juego durante todo el choque ante un adversario enormemente ordenado y que aprovechó su casi única ocasión para llevarse los tres puntos en juego.

No se vio un buen partido y apenas llegadas a las áreas en la primera mitad. El Betis, con numerosas novedades obligadas en el once titular debido a las lesiones de Cristina, Marta Pérez y Priscila, disfrutó de las pocas opciones de gol que se vieron en los cuarenta y cinco minutos iniciales. Un duro remate de Yiyi en el minuto 21 bien resuelto por Sara Serrat pudo significar el primer tanto bético. También la tuvo Andrea después de que las verdiblancas realizaran la mejor jugada colectiva en la primera mitad, aunque su disparo no fue bueno y no encontró la portería rival.

La decoración apenas varió en la segunda mitad. El Betis era el único equipo que proponía algo, sin mucho acierto ayer. El Sporting no varió su estilo: orden defensivo y balones largos buscando la velocidad de sus puntas. Aunque el gol llegó en un error atrás del conjunto bético en la salida de balón que Analu no perdonó ante Miriam. 0-1 en el minuto 49.

El Betis mejoró con las entradas de Rosa Márquez y Bea Parra. Y tuvo opciones para igualar la contienda. En el minuto 65, Paula Moreno disparó arriba tras un gran servicio de la extremeña. María Pry fue arriba con todo y acabó el choque con tres futbolistas atrás, aunque a la contra Francisca Lara pudo sentenciar el duelo en un mano a mano resuelto por Miriam.

El acoso bético, con más corazón que cabeza, fue constante en los compases finales. Bea disparó desde el interior del área en el 90. Sara Serrat blocó sin problemas. Pero la más clara la tuvo Virgy con el tiempo casi cumplido. La cordobesa se plantó ante la portera visitante, que estuvo rápida para evitar un tanto del empate que por ocasiones, no tanto por juego, el equipo habría merecido.

La derrota no empaña la excelente campaña de un Betis que intentará recuperar efectivos y sensaciones de cara al derbi y, especialmente, con vistas a la Copa.