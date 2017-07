De menos a más en la primera jornada

El Maserati ocupa la séptima posición de la clasificación general de la clase ORC1 tras obtener unos resultados parciales de decimocuarto y segundo en las dos pruebas disputadas en la primera jornada de competición de la 36ª Copa del Rey Mapfre, que se disputó en las aguas de la bahía de Palma. Con un total de 16 puntos, el Maserati se encuentra a seis puntos del segundo clasificado y a 11 del líder de la clase que no es otro que el Aifos, con S.M. El Rey a la caña.

El Maserati salió con buena velocidad en la primera salida. Emparedado con el Aifos y con el Rats on Fire, otro de los gallos de la clase y con varios triunfos en la regata. En una de las viradas a mediados de la primera ceñida, obligado por el Rats on Fire, el Maserati tuvo que virar hacia la parte mala del campo y navegar con el pelotón de cabeza de la regata. Esta posición no le favoreció y se vio relegado a la quinta posición en tiempo real, lo que le varió a un puesto 14 una vez que fueron compensados los tiempos. Se trató de un mal puesto que lo obliga a no pinchar más y descartar este resultado de la primera prueba como el peor cuando se aplique el descarte.

En la segunda prueba del día sopló viento del sudeste con 14 y 15 nudos de velocidad, tras un primer intento fallido de salida. Con bandera negra izada el comité dio la segunda salida, en la que el Maserati salió con velocidad encabezando en todo momento la flota hasta la boya de barlovento.

En la salida se produjo un hecho que puede marcar un hito en la regata, ya que dos de los barcos teóricamente favoritos, el Rats on Fire y el Marina Greenwich fueron descalificados al adelantarse, con la bandera negra izada. Ambos barcos abandonaron el campo de regatas al cometer la infracción. El Maserati puso rápidamente tierra de por medio y cruzó la línea de llegada con un tiempo real de una hora y siete minutos, que, tras la compensación de tiempos, se transformó en un segundo, siendo sólo superado por el Porrón IX de Luis Senis.

Hoy hay otros dos recorridos barlovento-sotavento que irán definifiendo los primeros puestos en la clasificación general.