“Si pudiera elegir que torneo ganar, sería el de Sevilla”

A sus 28 años, Francisco Navarro, alias Paquito, está en el mejor momento de su carrera y en Sevilla podría sumar su noveno título dentro del circuito mundial.

-¿En qué estado llegan su compañero Sanyo Gutiérrez y usted a Sevilla?

-Llegamos en un momento de forma bastante bueno. Veníamos de un par de torneos algo duros y ahora hemos recuperado el nivel y venimos en línea ascendente. De cero sobre diez yo creo que venimos en un ocho.

-¿Qué significa para usted jugar en Sevilla?

-Para mí es el torneo señalado en rojo en el año. Jugar en casa es jugar delante de tu familia, de tus amigos, de todos tus paisanos. Para mí es lo máximo. Si me dieran a elegir un torneo en todo el año que ganar, sin duda elegiría Sevilla. Sé que no es fácil ser profeta en tu tierra, pero en este caso lo voy a intentar.

-¿Siente que en torno a usted hay un cariño especial aquí?

-Lo noto. A cada rincón que voy en España la verdad es que siento un cariño enorme y no sé por qué. Será por la sintonía que tengo con el público y que me gusta que se lo pasen bien. Me gusta que el que pague su entrada disfrute del espectáculo. Y todo eso se multiplica por diez cuando vengo a Sevilla. Recuerdo que el año pasado grabé mi salida a la pista. Estaba a reventar el pabellón. Cada vez que lo recuerdo se me ponen los pelos de punta. Lo que se siente es algo que no he sentido en ningún otro ámbito de la vida.

-¿Qué reto se marca para este World Padel Tour de Sevilla?

-Podría ser un bienqueda y decir que con darlo todo me vale, pero yo sé que se espera mucho de mí en esta prueba y voy a intentar que los nervios y la presión no me jueguen una mala pasada porque mi objetivo es ganar el torneo. Mentiría si te dijera que es otro.

-¿Qué posición ocupa Sevilla actualmente dentro del mundo del pádel?

-Sevilla es una de las cunas del pádel. Es donde más gente amateur juega y hay muchísima afición. World Padel Tour viene todos los años porque saben que Sevilla es un referente. Hace 10 ó 15 años yo iba al colegio y tenía que explicar a cada alumno qué era el pádel. Ahora todo el mundo sabe que es el pádel o ha jugado. Se puede crecer más a nivel profesional que a nivel amateur, donde no sé si se puede superar el número de practicantes.

-Son la segunda mejor pareja del mundo, ¿qué les falta para ser la mejor?

-Nos falta tener un poquito más de continuidad. Creo que somos una pareja de picos. Si estamos en un pico muy alto somos capaces de ganar dos torneos seguidos, como en Santander y Miami, pero si no estamos a nuestro nivel podemos perder en primera ronda, como nos pasó en Málaga. Nos falta también sosegarnos en los momentos críticos, pero si encontramos ese punto medio podemos aspirar al número uno.

-¿Cree que será su pareja definitiva?

-Con él ya es con el jugador con el que más tiempo he jugado. Llevamos dos años juntos y ojalá podamos seguir motivados de jugar juntos. Si las cosas van bien quizá sea yo el que lo retire -Sanyo tiene 33 años-.

-Actualmente vive en Madrid y pasa gran parte del año viajando, ¿echa de menos vivir en Sevilla?

-Claro que sí. La calidad de vida que hay en Sevilla no la hay en muchos lugares. Para mí llevar el nombre de Sevilla por España y por el mundo es un honor y cada vez que vengo es una presión extra porque cada vez que entro a jugar me tiembla todo, pero también es una motivación porque el hecho de jugar en casa hace que des hasta la última gota de sudor.

-¿Se ve volviendo a Sevilla cuando acabe su carrera para seguir ligado al deporte?

-Sí, quiero volver y estar con mi familia y amigos. Salí de aquí con 20 años por motivos profesionales y deportivos y cuando me retire, que espero que sea dentro de mucho, ya sea en un centro de alto rendimiento o llevando el pádel a clubes o de la manera que sea, quiero estar presente. Quiero aumentar el nivel de pádel que hay en Sevilla, para lo que, aunque lo hay y muy bueno, creo que puedo aportar mi granito de arena.