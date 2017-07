La puerta queda aún entreabierta

La Asamblea de la ACB, esperada como agua de mayo, resolvió algunas cuantas incógnitas pero todavía mantiene en el aire otras tantas. Tal es así, que la duda sobre en qué categoría estará el próximo curso el Betis Energía Plus aún sobrevuela las cabezas de los aficionados al baloncesto de la ciudad.

Entre las cuestiones por fin resueltas, las cuantías que los equipos que quieran ascender a la máxima competición de la Liga Endesa, así como el presupuesto mínimo que deberán manejar las instituciones.

1,6Millones de euros. Es la cifra que deben pagar quienes opten al ascenso, una reducción del 73,3%

Así, la decisión tomada por la Asamblea decide que los equipos que opten al ascenso deban poner sobre la mesa 1.616.084 euros en concepto de valor de participación, una cantidad que se puede pagar en hasta cuatro temporadas, y bastante asequible en comparación a la que se manejaba en anteriores temporadas. Entonces era necesario pagar unos seis millones de euros (unos cuatro iban a parar al canon y una cantidad cercana a los 1,8 servían para cubrir el Fondo de Ascensos y Descensos). Respecto al presupuesto, las entidades que opten a jugar en la Liga Endesa la próxima temporada deberán manejar dos millones de euros como mínimo.

El plazo que tienen Burgos y Gipuzkoa Básket para presentar todos los requisitos expira el próximo 15 de julio, por lo que buena parte del futuro de la entidad hispalense pasa por lo que pueda ocurrir en cuanto a esos dos clubes.

Son requisitos muy accesibles, que aparentemente los castellano-leoneses están más cerca de cumplir. El apoyo del Ayuntamiento, con el que se firmó un contrato de patrocinio por cuatro años, por el que se recibirán 2,2 millones de euros, repartidos en cuatro años (700.000 el primer año, menguando hasta llegar a los 500.000 en el último), es clave en este asunto, puesto que el poder fraccionar el valor de participación en cuatro temporadas, las mismas que dura el acuerdo con el consistorio, deja prácticamente abiertas las puertas de la Liga Endesa al club burgalés.

No ocurre lo mismo con los vascos, que andan en una tesitura económica algo más complicada. En San Sebastián se habla de que la entidad tiene una deuda de 2,9 millones y que, en caso de ascender, debería realizar una ampliación que capital que permitiera cubrir las peticiones de la ACB.

Todo ello pese a que el Guipozkoa Básket cuenta con el apoyo monetario tanto de la Diputación -que pone sobre la mesa unos 700.000 euros- y del Ayuntamiento -300.000 euros-, por lo que el club debe buscar algunos patrocinios que avalen el presupuesto aún restante. El mal recuerdo de las últimas temporadas en la élite, y el agujero que quedó en las arcas, tampoco ayudan.

La cercanía de los plazos para presentar toda la documentación -apenas cuatro días-, no invita a ser optimistas en San Sebastián, pese a que en Illumbe todavía mantengan la esperanza. Así pues, en San Pablo andan atentos a cualquier movimiento que ocurra en los próximos días, puesto que el Betis Energía Plus recibiría una invitación para continuar en la ACB si Burgos o Gipuzkoa Básket son incapaces de cumplir los requisitos.

La Asamblea de la ACB también dejó una muy importante incógnita al no saber cuántos equipos jugarán el próximo año la competición. El comunicado ofrecido por la organización reza que "la comisión negociadora había alcanzado también un principio de acuerdo con FEB y CSD respecto a una reducción de la competición a 16 clubes en 2019 y el modelo de ascensos y descensos en las próximas campañas; no obstante, dicho texto no ha obtenido el respaldo necesario de los clubes en la Asamblea", por lo que esta incógnita se debe desvelar el en la próxima, que se celebrará del 20 de julio.

Así las cosas, y pese a que las informaciones relativas a la importante reducción del valor de participaciónen la ACB, que se ha reducido un 73,3% con respecto a pasadas temporadas, la puerta de la Liga Endesa todavía no se ha cerrado de forma real para el Betis Energía Plus. La factible posibilidad de que el Gipuzkoa Básket o el Burgos no consigan las cantidades necesarias, unido a las desavenencias sobre el número de equipos que estarán en la máxima competición, dejan abierta la opción de que el equipo pasee el verdiblanco por los pabellones de la élite nacional. La posibilidad de que los clubes más pequeños se subleven y provoquen una Liga de 18 todavía no está descartada.