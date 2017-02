"La queja del Zaragoza tiene un sentido"

Martín Bertrán, Bultó y Martín Caballero serán los colegiados que dirijan el domingo el encuentro del Betis Energía Plus ante el Básket Zaragoza. Y su trabajo será mirado con lupa, por un lado y otro, ya que las quejas del club maño elevadas de manera formal a la ACB y hechas públicas el martes en rueda de prensa por Salva Guardia, director técnico de la entidad, han tenido respuesta en boca de Zan Tabak, técnico del Betis Energía Plus: "Tiene claramente una intención". "Hacerlo antes de jugar con un rival directo tiene un sentido, claro. Espero que no influya, porque creo en la imparcialidad de los colegiados", apuntó.

Sólo una vez se quejó el entrenador croata del arbitraje, pese a que ocasiones y motivos ha tenido en más de una ocasión. Fue tras un partido y dijo que no lo volvería a hacer. "Nosotros hemos decidido actuar de otra forma y ellos han elegido otro camino. Y no digo que no hayan sido perjudicados o que hayan sufrido malos arbitrajes, pero hacer así la queja tiene una clara intención", manifestó el balcánico.

Sobre el choque ante el Zaragoza espera que su equipo exhiba la "regularidad, competitividad y actitud mostradas ante el Iberostar Tenerife, con el que recuperamos sensaciones y la línea de buen juego pérdidas".

Tabak se refirió al rival como un "un equipo fuerte en su cancha y con muchas herramientas ofensivas". "No podemos centrarnos en un jugador. Debemos pensar en nosotros y salir desde el principio con la actitud correcta", reseñó.